18.626 Gelsenkirchener ohne Job – viele Langzeitarbeitslose

Gelsenkirchen. Die Arbeitslosenquote in Gelsenkirchen sank im Oktober auf 14,1 Prozent. Agenturchef: Pandemie erschwert die Vermittlung Langzeitarbeitsloser.

Die gute Nachricht vom Arbeitsmarkt in Gelsenkirchen für den Oktober: Die Arbeitslosenzahl sinkt im Vormonatsvergleich um 217 auf 18.626, die Quote ging um 0,2 Prozentpunkte auf 14,1 Prozent zurück. Im Vergleich zum Oktober 2020 sind es sogar rund 8,5 Prozent weniger Arbeitslose. Die schlechte Nachricht: „Der überwiegende Anteil der Arbeitslosen zählt als langzeitarbeitslos. Die Pandemie hat es wenig qualifizierten Menschen noch schwerer gemacht, wieder in den Arbeitsmarkt einzusteigen“, stellt Frank Thiemann, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Gelsenkirchen fest. Sein Appell an diesen Personenkreis: „Bilden Sie sich weiter, lassen Sie sich ausbilden! Der Fachkräftebedarf der Unternehmen ist längst nicht gedeckt.“

Allein das Integrationscenter für Arbeit Gelsenkirchen zählt 15.624 Arbeitslose

Im Bereich der Agentur für Arbeit waren im Oktober 3002 Personen arbeitslos gemeldet, 212 weniger als im Vormonat. Vom Integrationscenter für Arbeit Gelsenkirchen (Jobcenter IAG) wurden 15.624 Arbeitslose gezählt, lediglich fünf weniger als im Vormonat.

Im Berichtsmonat waren insgesamt 1686 junge Frauen und Männer im Alter von unter 25 Jahren arbeitslos gemeldet. Das waren 319 weniger als im Oktober 2020 (-15,9 Prozent).

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Gelsenkirchen verpassen? Dann können Sie hier unseren kostenlosen Newsletter abonnieren +++

Unternehmen meldeten im Oktober 409 neue freie Stellen (+57). Nachfrage gab es besonders in den Bereichen „Verkehr, Logistik (Lesen Sie auch:So schreibt die Bilstein Group in Gelsenkirchen Geschichte), Schutz und Sicherheit“ gefolgt von „Rohstoffgewinnung, Produktion, Fertigung“ sowie „Gesundheit, Soziales, Lehre und Erziehung“. Der aktuelle Bestand an offenen Stellen wird mit 1759 (+75) angegeben. Nun liegen auch die tatsächlich realisierten Kurzarbeiterzahlen für April vor. Damals befanden sich in Gelsenkirchen 723 Betriebe in Kurzarbeit, davon waren über 8222 Beschäftigte betroffen.

Verfolgen Sie die aktuelle Entwicklung zum Coronavirus in Gelsenkirchen in unserem Newsblog

Lesen Sie mehr Geschichten aus Gelsenkirchen

Oder folgen Sie der WAZ Gelsenkirchen auf Facebook

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen