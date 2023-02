17-jähriger Zeuge rennt flüchtendem Fahrraddieb hinterher

Die Polizei Gelsenkirchen nahm am frühen Montagmorgen in Ückendorf einen Fahrraddieb fest.

Gelsenkirchen. Dank der aktiven Mithilfe eines 17-jährigen Zeugen konnte die Polizei Gelsenkirchen in Ückendorf einen Fahrraddieb aufgreifen und festnehmen.

Als der 17-jährige Bewohner eines Mehrfamilienhauses am Haidekamp in Ückendorf am frühen Montagmorgen gegen 3.25 Uhr heimkehrte, sah er, wie ein Unbekannter gerade aus dem Keller hochkam – mitsamt eines Fahrrades. Der mutmaßliche Dieb ergriff samt Beute sofort die Flucht aus dem Haus in Richtung Ostpreußenstraße. Der jugendliche Bewohner nahm die Verfolgung auf.

59-jähriger Täter hat keinen festen Wohnsitz in Deutschland

Unterwegs entledigte sich der Dieb des Rades und flüchtete zu Fuß weiter. Aufgrund der guten Täterbeschreibung konnten die alarmierten Polizei-Kräfte den Mann kurz darauf an der Haltestelle Birkenfeldstraße aufgreifen und festnehmen. Der 59-Jährige hat keinen festen Wohnsitz in Deutschland und wurde vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen