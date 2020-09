15-jähriger angegriffen: Polizei Gelsenkirchen sucht Zeugen

Die Polizei Gelsenkirchen ermittelt zu einem Vorfall am Dienstagabend: In der Altstadt hat ein etwa 50 Jahre alter Mann einen Jugendlichen angegriffen.

Gelsenkirchen-Altstadt. Ein Mann hat einen 15-Jährigen mit Schlägen und Tritten attackiert und mit einem spitzen Gegenstand verletzt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein Unbekannter hat am Dienstagabend einen 15-Jährigen angegriffen und verletzt. Gegen 19.15 Uhr hielt sich der junge Gelsenkirchener mit drei Bekannten an einer Sitzbank in der Kirchstraße auf. Plötzlich näherte sich ein Mann aus Richtung Neumarkt – und brüllte die Jugendlichen an. Kurz darauf attackierte er den 15-Jährigen mit Schlägen und Tritten. Dann holte er einen spitzen Gegenstand aus seiner Hosentasche und verletzte den Jugendlichen am Oberarm.

Polizei Gelsenkirchen bittet um Hinweise zum Täter

Anschließend entfernte sich der Angreifer in Richtung Löhrenkamp. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizei bittet nun um Hinweise zum Täter. Der Mann ist etwa 50 Jahre alt, zirka 1,80 Meter groß und von normaler Statur. Er hat längere blonde Haare, die zum Pferdeschwanz gebunden waren, und einen Bart. Am Tatabend trug er ein graues T-Shirt, und eine kurze blaue Jeans, hatte keine Schuhe an und einen Rucksack dabei.

Hinweise nimmt die Polizei unter 0209 365-7512 (Kriminalkommissariat 15) oder 0209 365-8240 (Kriminalwache) entgegen.