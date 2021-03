15,6 Prozent: Arbeitslosigkeit in Gelsenkirchen sinkt leicht

Das Baugewerbe in Gelsenkirchen hat bei den Beschäftigungszahlen 2020 deutlich zugelegt. Die Branche boomt – auch durch viele Großbaustellen wie hier am Schalker Verein in Bulmke-Hüllen.

Gelsenkirchen. Trotz Lockdown erweist sich der Gelsenkirchener Arbeitsmarkt im März recht stabil. Die Arbeitslosenquote sank. Die weiteren Zahlen und Fakten.

20.365 Menschen hatten im März in Gelsenkirchen keine Arbeit, das waren 266 weniger als im Vormonat. Die Arbeitslosenquote sank entsprechend leicht um 0,2 Prozentpunkte auf nunmehr 15,6 Prozent.

Gelsenkirchener Arbeitsmarkt erweist sich trotz Lockdown stabil

„Es ist sehr erfreulich festzustellen, dass die Arbeitslosigkeit im Vergleich zum Vormonat wieder gesunken ist. Insbesondere bei den neu geschlossenen Arbeitsverträgen lassen sich erste Anzeichen für den typischen saisonalen Aufwärtstrend erkennen. So wurden im März mehr neue Beschäftigungsverhältnisse geschlossen als im Vormonat. Ich bewerte es positiv, dass der Arbeitsmarkt sich trotz des seit Dezember bestehenden harten Lockdowns als stabil erweist“, stellt Frank Thiemann, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Gelsenkirchen, fest.

Beschäftigtenqualifizierung ist seit Januar 2021 stark ausgeweitet worden

Mit 276 neu gemeldeten Arbeitsstellen liege Gelsenkirchen allerdings mit 16,1 Prozent noch deutlich unter dem Wert des Vormonats, resümiert Thiemann und appelliert an die Unternehmen: „Die Corona-Pandemie stellt die Wirtschaft insgesamt und auch die Unternehmen derzeit vor enorme Herausforderungen. Doch gerade in Zeiten wie diesen ist es unerlässlich, vorausschauend zu handeln. Daher sollte die Zeit der Kurzarbeit genutzt werden, um die Beschäftigten zu qualifizieren. Die Möglichkeit der Beschäftigtenqualifizierung ist seit Januar 2021 stark ausgeweitet worden.“

Die tatsächliche Unterbeschäftigung für Gelsenkirchen lag im März bei 25.695 Personen, 241 weniger als im Vormonat. Die Unterbeschäftigungsquote beträgt aktuell 19 Prozent. Im Bereich der Arbeitslosenversicherung (Agentur für Arbeit) waren 4395 Personen (-319) arbeitslos gemeldet, im Integrationscenter für Arbeit Gelsenkirchen (Jobcenter IAG) wurden 15.970 Arbeitslose (+53) gezählt.

Stellenrückgang in der Metall- und Elektro- sowie Stahlindustrie

Aktuell sind 1525 Stellen zu besetzen (+43). Zum Stichtag Ende September 2020 waren in Gelsenkirchen 83.662 Personen sozialversicherungspflichtig beschäftigt, 273 mehr als im Vorjahresquartal. Von den Beschäftigten arbeiteten 71,6 Prozent in Vollzeit. Im Vergleich zum Vorjahresquartal gab es die stärkste Zunahme im Baugewerbe (+597 oder +11,2 Prozent). Am ungünstigsten war hingegen die Entwicklung in der Metall- und Elektro- sowie Stahlindustrie (-385 oder -7,8 Prozent). Für September gibt es jetzt auch die Zahlen zur Kurzarbeit: Danach befanden sich in Gelsenkirchen 526 Betriebe (-64 zu August) in Kurzarbeit, davon waren 3778 Beschäftigte (-553) betroffen.