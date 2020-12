Die Stiche gingen in den Arm, ins Bein und in den Rücken: Nach einer lebensgefährlichen Messerattacke in Duisburg ist ein zur Tatzeit erst 14-jähriger Gelsenkirchener verurteilt worden. Die Strafe: drei Jahre und fünf Monate Jugendhaft wegen gefährlicher Körperverletzung.

Was der Jugendliche zu den Vorwürfen gesagt hat, ist nicht bekannt. Der Prozess am Essener Landgericht fand wegen seines Alters komplett unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Das Urteil geht auf eine Nacht im Mai 2019 zurück. Damals hatte der Angeklagte, der zu diesem Zeitpunkt schon auf der Straße lebte, bei einem Bekannten in Duisburg übernachtet. Der war schon 41 und soll den Jugendlichen mitten in der Nacht plötzlich unsittlich berührt haben. Danach ging dann alles ganz schnell.

Erst soll er noch versucht haben, den Erwachsenen zu erpressen, dann zückte der heute 16-Jährige ein Taschenmesser. Nach dem Angriff war er geflohen, das Opfer hatte selbst den Notruf gewählt. Der Mann hatte Glück. Er konnte gerettet werden, obwohl die Lunge getroffen war.

In das Urteil des Essener Landgerichts sind auch noch eine ältere Verurteilung sowie weitere Taten mit eingeflossen. Drogenbesitz gehörte zum Beispiel dazu, und das Abheben von Geld mit einer angeblich gefundenen EC-Karte. Eine versuchte Tötung, von der im Prozess ursprünglich ausgegangen war, konnte nicht festgestellt werden.