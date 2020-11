14.000 Euro Sachschaden nach Unfall beim Abbiegen in Hassel

Gelsenkirchen-Hassel. Beim Abbiegen stießen am Dienstagfrüh zwei Pkw in Hassel zusammen. Beide Fahrer sind leicht verletzt, die Autos sind nicht mehr fahrtüchtig.

Zwei Leichtverletzte, geschätzte 14.000 Euro Gesamtschaden und Verkehrsstörungen sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstagmorgen, 10. November, auf der Kreuzung Polsumer Straße/Ulfkotter Straße. Gegen 6.15 Uhr war ein 21-jähriger Niederländer mit seinem Seat auf der Polsumer Straße stadtauswärts unterwegs.

Er wollte im Kreuzungsbereich nach links in die Ulfkotter Straße abbiegen. Hierbei kollidierte er mit dem Mercedes eines 31-Jährigen. Der Marler war auf der Polsumer Straße in Richtung Buer unterwegs. Ein Rettungswagen brachte den Mercedes-Fahrer zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der Seat-Fahrer kündigte an, bei Bedarf selbstständig einen Arzt aufsuchen. Beide Autos waren nicht mehr fahrtüchtig und wurden abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme gab es Rückstaus, Polizisten leiteten den Verkehr ab.