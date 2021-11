14.000 Euro: Grüne wollen Familientrauerbegleitung fördern

Gelsenkirchen. Die Gelsenkirchener Grünen möchten die Familientrauerbegleitung unterstützen und das Institut Lavia fördern. Es wäre eine „konkrete Hilfe“.

Es soll eine Unterstützung für wertvolle Arbeit sein: Die Gelsenkirchener Grünen wollen im Gesundheitsausschuss eine Förderung der Lavia Familientrauerbegleitung aus Gelsenkirchen beantragen. Im Detail geht es um eine Summe in Höhe von jährlich 14.000 Euro für die Jahre 2022 bis 2026.

Die Förderung würde vor allem die Akutbegleitung in Trauerfällen ermöglichen, denn die finanziere sich bisher fast ausschließlich über Spenden, heißt es in einer Mitteilung der Grünen. „Mit 14.000 Euro könnten 40 Einzelpersonen aus Gelsenkirchen eine Trauerbegleitung in Anspruch nehmen. Das wäre für diese Menschen eine konkrete Hilfe“, so David Fischer, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Grünen.

Das bekannteste Gesicht der Lavia Familientrauerbegleitung ist Institutsleiterin Mechthild Schroeter-Rupieper. Sie gilt als eine der Begründerinnen der Familientrauerarbeit in Deutschland. In Gelsenkirchen leitet sie seit vielen Jahren Trauergruppen für Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Familien, arbeitete auch mit Hinterbliebenen des Germanwings-Absturzes 2015. Ihre Arbeit finanziert sie vor allem über Vorträge und Spenden. In diesem Jahr wurde die gemeinnützige Lavia Familien-Trauerbegleitung gGmbH gegründet.

Der Bedarf, der Zuspruch und die Anfragen für die Familientrauerbegleitung seien in den vergangenen Jahren stetig gestiegen, heißt es seitens Lavia auf deren Homepage. Die Notwendigkeit der Lavia Familientrauerarbeit werde gesehen und aufgrund gut gemachter Erfahrungen bei anderen Kindern, Jugendlichen und deren Familien weiterempfohlen. „Dennoch wird sie durch Jugendämter selten und Krankenkassen überhaupt nicht finanziert“, so Lavia.

