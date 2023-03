130.000 Euro! Starke Hilfe aus Gelsenkirchen für die Ukraine

Gelsenkirchen. Die Nickel-Stiftung setzt ihre Ukraine-Hilfe fort und kooperiert mit einem Kölner Verein. Was er über ukrainische Kinder berichtet, berührt tief.

Vor zehn Jahren hat das Busunternehmer-Paar Nickel eine Stiftung gegründet, die in erster Linie Projekte in Gelsenkirchen und im weiteren Ruhrgebiet unterstützen will. Ziel der Nickel-Stiftung, die 2022 mit dem CDU-Bürgerpreis ausgezeichnet wurde, war und ist die Förderung von Bildung für Kinder, Jugendliche, Senioren und sozial benachteiligte Familien. Durch den Angriffskrieg Russlands in der Ukraine haben Uli und Marion Nickel ihr Ziel erweitert, um auch Kriegsflüchtlingen, Kriegsopfern und Vertriebenen helfen zu können.

Gelsenkirchener Uli Nickel: „So können wir sicher sein, dass Hilfsgüter am Zielort landen“

Das Busunternehmen kooperiert unter anderem mit dem Verein „Hilfe und Hoffnung“, der vielen Ukrainern Unterstützung nach ihrer Flucht oder in der Ukraine anbietet. Mit Hilfe von Nickel konnten jetzt fast 3500 Gläser Babynahrung auf die Lkw-Reise in das Kriegsland gehen. Das Stiftungskapital von ursprünglich 60.000 Euro hatten die Stiftungsgründer um weitere 40.000 Euro erhöht. „Alle Projekte“, sagt Uli Nickel, „werden persönlich ausgesucht und evaluiert.“ Die Hilfsorganisationen verfügten alle über ein professionelles logistisches Netzwerk. „So können wir sicher sein, dass die Hilfsgüter am Zielort landen.“

Nicht immer sei es einfach, die Hilfsmittel an der polnisch-ukrainischen Grenze problemlos durch den Zoll zu bekommen, sagt Natalie Koch, die im Verein die gesamte Logistik steuert. Verbandsmaterial, Betten, Medikamente werden in die Ukraine geliefert. Auffallend sei die hohe Anzahl an Augenerkrankungen, bedauert Koch. Der Verein „Hilfe und Hoffnung“, der seinen Hauptsitz in Köln hat, sucht auch dringend Wintersachen für Ukrainer, die vor dem Krieg in unsere Region geflüchtet sind. Auch Spielzeug, Kinderwagen oder Wippen würden benötigt.

Ukrainische Kinder berühren mit ihren selbstgemalten Bildern

Uli Nickel lobt den Einsatz der Hilfsvereine, deren Mitglieder ihre Hilfe alle ehrenamtlich anböten. Vor allem die ukrainischen Lkw-Fahrer seien durch ihre ständigen Hin- und Herfahrten im Dauerstress. Die Nickel-Stiftung hat allein im letzten Jahr dank zahlreicher Spenden von Geschäftspartnern 133.000 Euro für die Ukraine zur Verfügung gestellt. „Nickelbusse“, sagt der Chef, hätten im letzten Jahr 18.000 Kilometer zurückgelegt, um Hilfsgüter und Medikamente in die Ukraine zu bringen.

Die Bilder der ukrainischen Kinder drücken Sehnsucht nach Frieden und Wiederaufbau aus. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

So tragisch die Folgen des Krieges in der Ukraine sind, so tief bewegt ist Vorstandsmitglied Jan Kusnezsov, wenn er die ukrainischen Kinder erlebt, die jetzt hier leben. Viele seien traumatisiert. Mitgebracht hat Kusznezsov selbstgemalte Bilder der Kinder, die Sehnsucht nach Frieden, Reisen und Wiederaufbau ausdrücken. Ein Kind zeigt das wieder aufgebaute Haus, mitsamt einer Garage mit Werkzeug für den Papa. Ein Junge malte ein Verbotsschild mit einem durchgestrichenen Gewehr, ein anderer vermisst den Fußball. Ein junges Mädchen träumt davon, an rhythmischer Sportgymnastik teilzunehmen.

Von dem Einsatz der Stiftung und der Arbeit des Vereins haben auch die Justizbehörden in Gelsenkirchen erfahren. Die Gerichte im Justizzentrum sammelten spontan über 1000 Euro unter den Mitarbeitern. Noch kräftiger will Uli Nickel demnächst den Verein unterstützen. Wenn die Lkw aus der Ukraine demnächst wieder auftauchen, will er den Fahrern mit 2000 Liter Diesel weitere Hilfstransporte ermöglichen.

