Eine 13-jährige Fußgängerin ist am Mittwoch in Gelsenkirchen von einem Auto erfasst worden – sie musste zur stationären Behandlung ins Krankenhaus.

Unfall 13-jährige Fußgängerin bei Unfall in Gelsenkirchen verletzt

Gelsenkirchen-Beckhausen. Ein 13-jähriges Mädchen ist in Gelsenkirchen von einem Auto erfasst worden, als sie die Straße überqueren wollte. Sie musste ins Krankenhaus.

Eine 13-jährige Fußgängerin ist am Mittwochnachmittag, 18. November, bei einem Verkehrsunfall auf der Horster Straße in Beckhausen verletzt worden.

Die junge Gelsenkirchenerin hatte gegen 13.45 Uhr an der Einmündung Horster Straße/Frauenstraße die Fahrbahn und wurde hierbei vom Dacia eines 30-Jährigen erfasst. Der Autofahrer aus Gelsenkirchen war auf der Horster Straße in Richtung Buer unterwegs. Ein Rettungswagen brachte das verletzte Mädchen in ein Krankenhaus, wo sie stationär aufgenommen wurde.