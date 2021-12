Eine Querdenker-Kundgebung findet am Mittwoch, 29.12.2021 vor dem Hans-Sachs-Haus in Gelsenkirchen statt. Anschließend sollen die Teilnehmer durch die Fußgängerzone zum Justizzentrum ziehen. Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

Corona-Pandemie 120 Impfgegner bei Regen in der Gelsenkirchener Altstadt

Gelsenkirchen. Sie wehren sich gegen die 2G-Regeln und den nahenden Impfzwang: 120 Impfgegner zogen am Mittwochabend durch die Gelsenkirchener Altstadt.

Sie ließen sich auch von Nieselregen und ungemütlichen Temperaturen nicht ausbremsen: 120 Impfgegner sind am Mittwochabend durch die Altstadt gezogen, um gegen die 2G-Regeln und eine mögliche Impfpflicht zu demonstrieren.

Abschlusskundgebung steigt vor dem Justizzentrum in Ückendorf

Die Gruppe hatte sich gegen 17.30 Uhr vor dem Hans-Sachs-Haus getroffen. Nach einer Ansprache des Versammlungsleiters, der diese Demo auch angemeldet hatte, zogen die Protestler über den Neumarkt und die Bahnhofstraße in Richtung Ückendorf – viele von ihnen mit einer Kerze oder einem Plakat in den Händen. Vor dem Justizzentrum an der Bochumer Straße stieg die Abschlusskundgebung.

Polizei bestätigt: Bislang gab es keine Vorkommnisse bei der Demonstration

„Wir sind gegen eine Impfpflicht und die Ausgrenzung von Menschen. Wir wollen unsere Freiheit zurück“, sagte der Anmelder des Demonstrationszuges, der nach eigenem Bekunden selbst in einem Krankenhaus arbeite und sich täglich testen lassen müsse, um seinen Beruf auch weiterhin ausüben zu dürfen.

Es war der dritte Protestzug dieser Art in der Altstadt. Die Teilnehmerzahl bewegte sich dabei immer in einem ähnlichen Rahmen.

Laut Polizeihauptkommissarin Maike Möller, die mit ihren Kolleginnen und Kollegen vor Ort war, blieb es rund um den Protestzug am Mittwochabend ruhig. Es habe bis zum Erreichen des Justizzentrums keinerlei Vorkommnisse gegeben, so die Polizistin.

