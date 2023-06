103 Jahre! Gelsenkirchenerin erzählt aus ihrem Leben

Gelsenkirchen. Anna Drießen aus Gelsenkirchen hatte mit vielen Höhen und Tiefen zu kämpfen. Nun feiert die ehemalige Wirtin ihren 103. Geburtstag.

Ihr Leben hat Anna Drießen vor allem ihrer Familie gewidmet: Als Tochter, Mutter und Ehefrau hat sie stets alles versucht, um ihre Liebsten glücklich zu machen. Nun wird die Gelsenkirchenerin 103 Jahre alt und will sich einen Traum erfüllen: einmal in der Zeitung zu stehen.

Seniorin aus Gelsenkirchen ist immer für einen Witz zu haben

Egal welche Schicksalsschläge Drießen erleiden musste, eine Eigenschaft hat sie im Leben nie verloren: ihren Sinn für Humor. „Den lasse ich mir nicht nehmen“, sagt sie. Das Geheimrezept für ihr hohes Alter? Auf jeden Fall würden aufgrund ihrer freundlichen und witzigen Art viele Menschen auf einem Kaffee vorbeischauen, um ihr unter dei Arme zu greifen, erzählt sie. Einsam fühle sich die Seniorin ganz sicher nicht.

Mit dazu gehört auch die Cousine ihrer Enkelin Petra Pusch. Drießen betitelt sie liebevoll als ihre „beste Freundin“. Pusch hilft ihr vor allem bei alltäglichen Sachen, die im Haushalt anfallen: „Ich erledigte meistens den Papierkram, gehe einkaufen oder räume auf.“ Bis heute wohnt Drießen in der Souterrain-Wohnung an der Bahnhofstraße, die sie mit ihrem Ehemann nach dem Zweiten Weltkrieg bezogen hatte.

In Ückendorf leitete die Gelsenkirchener mit ihrem Mann eine Gaststätte

Aufgewachsen ist die Senioren gemeinsam mit ihren vier Brüdern in Essen. Mit jungen 19 Jahren heiratete sie ihren Ehemann ein paar Wochen vor Ausbruch des Krieges. Kurze Zeit später wurde er einberufen und in Russland stationiert. Aus Liebe entschied sich Drießen, ihm zu folgen – bis der Krieg sie schließlich auch dort einholte. Mit einem verletzten Mann machte sie sich nur mit den Kleidern am Leib auf den Weg zurück nach Deutschland ins Ruhrgebiet. Dort eröffnete sie schließlich eine Gaststätte in Ückendorf, die „Dorfschenke“, bis Drießen ihre freie Zeit komplett in die Pflege ihres Mannes investierte.

Petra Pusch hilft Anna Drießen, die Oma ihrer Cousine, in Gelsenkirchen bei alltäglichen Sachen. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

In der Zwischenzeit bekam sie zwei Söhne. Als hätten die Geschehnisse im Krieg sie nicht genug gezeichnet, verlor sie einen ihrer Söhne durch einen Arbeitsunfall in einer Zeche. Der andere beschloss, gemeinsam mit seiner Frau nach Spanien auszuwandern. Dort gründete er seine eigene Familie. Drießens Urenkelin Maria Elisabeth habe dann extra die deutsche Sprache gelernt, um ihre Uroma richtig kennenzulernen.

Zu ihrem 103. Geburtstag kommen Freunde und Familie nach Gelsenkirchen

An ihrem 103. Geburtstag, am 15. Juli, ist eine große Feier geplant, an die Freunde und Familie zahlreich erscheinen werden. „Wir haben eine Menge Essen bestellt“, erzählt Petra Pusch mit einem Lächeln. An Kuchen werde es den Gästen auch nicht mangeln. Und natürlich werde Drießen auch dieses Jahr wieder eine Rede halten, der es sicherlich nicht an humorvollen Anekdoten mangeln werde.

