Eine Frau in einem Phantasie-Kostüm in der Gelsenkirchener Innenstadt bei der Winterlicht-Veranstaltung „1000 Lichter in der City“ im Jahr 2019. Gelsenkirchen zündet nach einem Jahr Corona-Pause am 7. November das Winterlicht an.

1000 Lichter & City Initiative 1000 Lichter in der City: So leuchtet Gelsenkirchen

Gelsenkirchen. Die dunkle Jahreszeit ist angebrochen und Gelsenkirchen zündet nach einem Jahr Corona-Pause das Winterlicht an. Das wird am 7. November geboten.

Nach einem Jahr Pause wegen der Corona-Pandemie wird am verkaufsoffenen Sonntag, 7. November, das Winterlicht in Gelsenkirchen angezündet. Bei der zehnten Veranstaltung „1000 Lichter in der City“ der City Initiative und Sponsoren erwartet die Besucherinnen und Besucher ein abwechslungsreiches Musik- und Erlebnisprogramm entlang der Bahnhofstraße am Bahnhofsvorplatz sowie auf dem Neumarkt.

Gelsenkirchen zündet nach einem Jahr Corona-Pause am 7. November das Winterlicht an. „Walking-Acts“ wie hier im Bild dargestellt gehören wieder zum Programm. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Musik, Walking-Acts und ein Kinderwunderland erwartet Besucher in Gelsenkirchen

So werden zahlreiche Künstler am Bahnhofsvorplatz, am Preuteplatz und am Neumarkt abwechselnd musikalische und farbenfrohe Unterhaltung bieten. Los geht es um 13.15 Uhr mit einer mobilen Saxofonistin, die durch die Fußgängerzone zieht.

Darüber hinaus gibt es verschiedene Stelzenfiguren zu bestaunen und Musik durch das Duo „The Travellers“ zu hören. Abgerundet wird das Programm dann noch durch einen Pianisten am Neumarkt, der zu drei Spielzeiten Klassiker auf dem Piano zum Besten gibt.

Auch für Kinderunterhaltung ist am Bahnhofsvorplatz gesorgt. Die ELE präsentiert dort das Kinderwunderland. In der Zeit von 13 bis 17.30 Uhr wird ein großes Zirkuszelt aufgebaut, in dem Kinder Laternen basteln, geschminkt werden oder sich auf der Hüpfburg austoben können. Zudem wird es einen großen Jonglage-Koffer geben, mit dem eine Vielzahl an Tricks erlernt werden können. Um 16 Uhr findet noch eine Zaubershow und um 16.45 Uhr Ballonmodellage statt.

Martinsumzug in der Gelsenkirchener Innenstadt, Geschäfte öffnen von 13 bis 18 Uhr

Bei Dämmerung gehen die Lichter an: Den Anfang macht ein großer Martinsumzug der Propsteipfarrei St. Augustinus, der um ca. 17.20 Uhr am Neumarkt beginnt und bis zur Beskenstraße die Innenstadt aufsuchen wird. Im Anschluss daran heißt es dann um ca. 17.45 Uhr: Licht an!“ Dann wird in der gesamten Bahnhofstraße und den Seitenstraßen das Winterlicht erstrahlen. Zusätzlich werden dann noch zahlreiche Hausfassaden in der gesamten Innenstadt illuminiert werden.

Am verkaufsoffenen Sonntag können Besucher von 13 bis 18 Uhr in den Geschäften shoppen gehen. So wird mit dem letzten verkaufsoffenen Sonntag in der Gelsenkirchener City 2021 die Weihnachtszeit eingeläutet.

