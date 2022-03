100.000 Euro: Gelsenwasser-Stiftung hilft Kriegs-Opfern

Familien, Frauen und Kinder sind auf der Flucht aus der Ukraine. Eine Frau hat mit ihrem Kleinkind in einem Schutzraum am Bahnhof in Przemysl in Polen Zuflucht gesucht. Flüchtlingen wie Ihnen will die Gelsenkirchener Gelsenwasser-Stiftung mit einer Spende über 100.000 Euro helfen.