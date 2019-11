Tanzschule Dancin’ Lounge feiert 100 Jahre Taktgefühl

Tanzen, das ist angesagt wie schon lange nicht mehr. Möchte man meinen. Erfolgreiche Fernsehformate haben das zum Teil verstaubte Image einiger Gesellschaftstänze aufpoliert, haben Namen von Profitänzern und nicht zuletzt von Juroren einer breiten Öffentlichkeit bekannt gemacht, haben Lust gemacht, selbst aktiv zu werden. Und doch fehlt es an Nachwuchs. Weil dem wiederum vielfach die Zeit fehle, meint Stephan Offermanns, Tanzlehrer und Schulleiter der „Neuen Dancin’ Lounge“ am Springemarkt.

„Wir hatten in diesem Jahr eine Kooperation mit der Gesamtschule Berger Feld. Die haben bei uns eine Projektwoche gemacht mit Schülern unterschiedlichen Alters und verschiedener Nationalitäten“, erzählt Stephan Offermanns, dass man bei solchen Gelegenheiten durchaus bei jungen Menschen Begeisterung wecken könne für das Tanzen. Auch wenn Gesellschaftstänze es in dieser Generation schwer hätten.

Gelsenkirchen-Buer Nikolaus Charity Day Der „Nikolaus Charity Day“ findet am Freitag, 6. Dezember, ab 15 Uhr in der Tanzschule am Springemarkt 3 statt. Der Kindertanz beginnt um 16 Uhr. Um 17 Uhr folgt ein kleiner Hip-Hop-Workshop (Kosten: 6,50 Euro). Weiter geht es ab 19.30 Uhr mit der „Nikolaus Charity Party“. Der Eintritt kostet 10 Euro. Eine Anmeldung ist erforderlich bis Mittwoch, 27. November, unter 0209 377773 oder info@ge-tanzt.de

„Dazu kommt ein weiteres Problem: Die Mädchen wollen, die Jungs sind schwer zu überzeugen.“ Ganz anders sehe es bei zeitgenössischen Tänzen aus. „Die Nachfrage nach Hip Hop zum Beispiel wird immer größer.“ Da plane man demnächst sogar ein Angebot für Erwachsene.

Die Liebe gilt dem Gesellschaftstanz

Geschlagen geben will sich der 50-Jährige, der erst vor einem Jahr der Arbeit wegen in die Stadt kam, jedoch nicht. Sein Herz schlägt für den Gesellschaftstanz – schon seit der frühen Jugend in Dormagen. „Mein Steckenpferd sind die Standardtänze.“ Besonders liebe er den langsamen Walzer und den Slow Fox. „Weil man da intensiv arbeiten kann.“

So setzt er sich ein, auch anderen, althergebrachten Tänzen neues Leben einzuhauchen. Swing etwa. Oder Boogie Woogie. „Man spürt, dass einige Tänze langsam wieder angefragt werden.“ Ein Tanz übrigens gehe immer, sagt Stephan Offermanns und verrät, was viele jetzt denken. Schließlich gibt es nur einen Tanz, den die Deutschen bei so ziemlich jeder Gelegenheit gern ausüben. „Disco Fox .“

Große Namen als Werbemaßnahme

Ein strenger Lehrer und Gast in der Dancin’ Lounge: „Let's Dance“-Juror Joachim Llambi (links). Foto: Joachim Kleine-Büning / Funke Foto Services GmbH

Hierbei und auch in den anderen Disziplinen setzt das Team der Tanzschule zuweilen auf große Namen, holt für Workshops Promis der Szene nach Buer. So wie vor kurzem Joachim Llambi. Für Stephan Offermanns „der Michael Schumacher des Tanzens“. Alle Kurse mit ihm waren natürlich ausgebucht und Llambi machte seinem Image alle Ehre, war streng, forderte Disziplin und tat seine Meinung offen kund. Aktuell überlegen die Bueraner, einen weiteren prominenten Tänzer für einen Workshop zu gewinnen. Das aber werde wohl erst im nächsten Jahr etwas.

Zur Feier der 100-jährigen Tradition hat sich Stephan Offermanns eine besondere Veranstaltung einfallen lassen: Am Nikolaustag bittet er zum Tanz – nachmittags die Kleinen, abends die Großen. Letzteres soll launige Feier und Tanzball in einem werden und, das ist dem Schulleiter besonders wichtig, allein dem guten Zweck dienen. Die Eintrittsgelder nämlich kommen der Arbeit der Kinder- und Jugendklinik zugute.

1919 gab es noch Tanz- und Anstandskurse

Ina Seidel-Rarreck führte die Tanzschule 16 Jahre lang. Ihr Wissen gab sie aber nicht nur dort weiter: Sie unterrichtet das Fach Wertekunde in Grundschulen und schult Lehrer darin. Foto: Olaf Ziegler / Funke Foto Services GmbH

Der Bueraner Felix Seidel eröffnet im Jahr 1919 in Erle das „Tanzinstitut Seidel“. Die Nachfrage ist groß und so ist man bald auch in anderen Stadtteilen aktiv. Als besonderer Erfolg erweist sich das Konzept, nach dem Tanz- und Anstandskurs – Benimm nämlich ist fester Bestandteil der Lektionen – ein „Probenkränzchen“ für Eltern und Unterstützer anzubieten. Das kommt so gut an, dass sich Schüler wie Eltern im Nachgang via Zeitungsanzeige dafür bedanken. Eine bessere Werbung gibt es kaum.

Nach dem Krieg übernimmt Heinz Seidel die Tanzschule, die seit 1969 in den heutigen Räumlichkeiten am Markt beheimatet ist. Er geht mit der Zeit, prägt den guten Ruf der Schule über die Stadtgrenzen hinaus und gründet auch den ersten Tanzsportclub der Stadt. 1992 übernimmt Ina Seidel-Rarreck den Familienbetrieb, in den sie quasi hinein geboren wurde. „Ab meinem 14. Lebensjahr war ich mehr dort als zu Hause.“ Weitere 16 Jahre führt sie die Tanzschule, bevor sie sie in andere Hände gibt. Die erfolgreiche Geschichte der Einrichtung und das aktuelle Jubiläum ist für die Bueranerin keineswegs selbstverständlich. „Heute kämpfen viele Tanzschulen ums Überleben. 100 Jahre – das schaffen nicht viele.“