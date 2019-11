Die meisten Kunden glaubten an Umbauarbeiten ihrer Sparkasse an der Horster Straße, als sie am Dienstag ihre Filiale verschlossen fanden und Handwerker am Werk. Nur wer früh unterwegs war, vor Kassenöffnung, hatte mitbekommen, warum sich Handwerker am Eingangsbereich des Geldinstituts an der Ecke Franzstraße zu schaffen machten. Der Golf eines 55-Jährigen – nachweislich weder unter Alkoholeinfluss noch unter anderen Rauschmitteln stehenden – Gelsenkircheners war frontal in den Eingangsbereich gefahren und hatte das Portal zerstört. Warum, das ist auch Mittwoch, am Tag danach, noch nicht geklärt. Die Kunden allerdings werden wieder bedient, als wäre nichts geschehen. Nur der Gesprächsstoff ist heute – hier wie an der Supermarktkasse und auf der Straße im Stadtnorden – bei fast allen im Stadtteil der gleiche.

Selbstbedienungsfoyer ab morgens fünf Uhr geöffnet, daher kein Alarm

Den bis Dienstag noch gläsernen Eingang zum Selbstbedienungsfoyer sichert jetzt eine hölzerne Wand mit einer Stahltür in der Mitte als Durchlass. Die Handwerker haben schnell und gut gearbeitet offenbar. Die Geldautomaten und der Kontoauszugsdrucker sind unversehrt, der mit einer weiteren Glaswand gesicherte Kassenraum mit den Schaltern sind ebenfalls nicht in Mitleidenschaft gezogen.

Gelsenkirchen-Buer Mehr als 20.000 Euro Sachschaden am Portal Den entstandenen Sachschaden am Sparkassenportal schätzen Sparkasse und Polizei auf mehr als 20.000 bis 30.000 Euro. Die endgültige Wiederherstellung des gläsernen Eingangsportal dürfte etwa acht Wochen in Anspruch nehmen, schätzt Sparkassensprecher Udo Kramer.

Die Polizei alarmiert hatten am Dienstagfrüh um kurz nach acht Uhr Passanten, sie meldeten, dass ein verlassenes und demoliertes Auto im Eingangsbereich „parke“. Da das Selbstbedienungsfoyer ohnehin ab fünf Uhr morgens bis abends 23 Uhr offen zugänglich ist für Kunden, gab es keinen Alarm. Der wäre erst gestartet, wenn das Auto weiter vorgedrungen wäre.

Schriftlicher Anhörungsbogen und Anzeige wegen Unfallflucht

Das Foyer selbst und auch der Kassenraum sind unbehelligt von dem Crash, bei dem ein 55-Jähriger seinen Golf in der Glas-Eingangstür der Sparkasse „parkte“. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Die Nachbarn indes schütteln noch am Mittwoch den Kopf. „Wie kann man da reinfahren“, fragt der ältere Herr von der anderen Straßenseite. Tatsächlich fällt es schwer, an einen Zufall zu glauben, der es dennoch zu sein scheint. Aus Buer kommend ist die Horster Straße 200 Meter weiter für die Durchfahrt gesperrt, zu reger und schneller Verkehr dürfte also nicht die Ursache gewesen sein. Der Einfahrtwinkel erscheint ebenfalls grotesk, ganz gleich, aus welcher Richtung das Auto kam.

Zum Glück wurde jedoch niemand verletzt. Aus diesem Grund wird gegen den Fahrer auch nur wegen Fahrerflucht ermittelt. Der 55-Jährige bekommt einen schriftlichen Anhörungsbogen dazu und eine Anzeige wegen Fahrerflucht, erhält den Führerschein aber zurück aufgrund der nachgewiesenen Nüchternheit, erklärt Polizeisprecher Thomas Nowaczik auf Nachfrage.

Kita-Kinder hatten wegen des Unfalls das Nachsehen

Für die Kinder der benachbarten Kita St. Ludgerus bedeutete die Unfallfahrt, die in der Glastür endete: Die für Dienstag geplante Weihnachtsbaum-Schmück-Aktion, zu der die Sparkassenfiliale eingeladen hatte, fiel aus. Die Sparkassenmitarbeiter waren an dem Tag auf zwei andere Filialen im Stadtnorden verteilt worden und unter ihren üblichen Telefonnummern für Rückfragen von Kunden erreichbar. Am Mittwoch hieß es ab 8.45 Uhr dann wieder auch an der Horster Straße: Business as usual, ganz normaler Dienst.