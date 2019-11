Der Kinderliedermacher Reinhard Horn, hier beim Auftritt in Gladbeck, gibt ein Adventskonzert in Gelsenkirchen.

Gelsenkirchen-Hassel. Der Kinderliedermacher Reinhard Horn gastiert in Gelsenkirchen-Hassel zum Adventskonzert. Er singt dabei mit Kindern aus dem Stadtteil.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Reinhard Horn singt mit Gelsenkirchener Kita-Kindern

Stimmungsvoll geht es zu und festlich, wenn Reinhard Horn zu seiner Konzertreihe „Weihnachten unterm Sternenzelt“ lädt. Damit macht er nun in Hassel Station. Am Sonntag, 1. Dezember, ist er um 16.30 Uhr in der Lukas-Kirche am Eppmannsweg 32 zu Gast.

Reinhard Horn ist Kinderliedermacher von Beruf. Zahlreiche Konzerte gibt er jährlich, seine Weihnachtskonzerte aber sind limitiert. In seinem neuen Programm zum Fest kombiniert er viele internationale Winter- und Weihnachtslieder für die ganze Familie mit seinen eigenen Titel wie „Merry Christmas – Frohe Weihnacht“ oder „Dezemberzeit – Wartezeit“. Das Besondere an dem Format: Der Sänger bietet keine „Frontalbeschallung“, sondern bezieht die kleinen Gäste ein um bei ihnen so die Vorfreude auf Weihnachten zu wecken.

Kinder proben schon für den Auftritt

In Hassel stehen mit ihm Kinder aus dem evangelischen Markuskindergarten an der Biele und dem evangelischen Familienzentrum Hassel Lukas am Eppmannsweg auf der Bühne. Seit rund zwei Wochen proben die kleinen Sänger für den großen Moment. „Es ist ein Konzert für alle, die gern in Gemeinschaft singen“, betont Doris Kortmann, die Leiterin des Familienzentrums Hassel Lukas, dass auch große Menschen ihre Freude haben werden. „Für den Stadtteil ist dieses Konzert etwas ganz Besonderes.“

Der Liedermacher Reinhard Horn steht seit mehr als 30 Jahren auf der Bühne und kann auf zahlreiche Auftritte in Funk und Fernsehen zurück blicken. Mit rund 150 Konzerten im Jahr und über drei Millionen verkauften Tonträgern gehört er zu den erfolgreichsten Vertretern seiner Zunft und wurde mit zahlreichen Auszeichnungen bedacht. Immer wieder lädt er junge Menschen ein, mit ihm auf der Bühne zu stehen. Allein in diesem Jahr waren es rund 1500. Die Kinder aus Hassel gehören demnächst auch zu diesem erlesenen Kreis.

Einige Restkarten für das Konzert sind zum Preis von 3 Euro für Erwachsene und 1 Euro für Kinder unter der Rufnummer 0209 67431 erhältlich.