Gelsenkirchen. Kämmerin Karin Welge will in Gelsenkirchen Oberbürgermeisterin werden. Die SPD-Reaktionen? Natürlich positiv. Grüne und Linke sind skeptisch.

OB-Wahl in Gelsenkirchen: SPD-Basis lobt Welges Kandidatur

Karin Welge, 57, Stadtkämmerin und Juristin, will als erste Frau das höchste Amt der Stadt Gelsenkirchen bekleiden. Sie tritt für die SPD als Kandidatin für die Oberbürgermeisterwahl an und will Nachfolgerin des Amtsinhabers Frank Baranowski werden. Dienstagabend wurde sie nominiert. In den Wahlkampfmodus hat sie noch nicht geschaltet, aber zumindest wurden bereits personell die Weichen für die SPD-Kampagne gestellt: Der Gelsenkirchener SPD-Landtagsabgeordnete Sebastian Watermeier soll lokal, wie bereits 2013 bei der Bundestagswahl, den Wahlkampf der Partei managen.

„Ich freue mich über diese Kandidatur und dass ich Karin Welge unterstützen kann“, sagt Watermeier. Für ihn verbinde die Juristin „enorme Kompetenz mit Kommunikationstalent. Das sind sehr gute Voraussetzungen, auch um repräsentative Funktionen zu erfüllen.“ Dass die Gelsenkirchener SPD mit einer „so gut ausgebildeten Frau“ als Spitzenkandidatin Zeichen setzt, begrüßt die Stadtverordnete Silke Ossowski. „Es zeigt: Wir Frauen können auch das“, sagt die Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen.

Karin Welge engagiert sich „mit Kopf und Herz für Gelsenkirchen“

Silke Ossowski, Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen, begrüßt die Nominierung. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Karin Welge, so Ossowski, engagiere sich „mit Kopf und Herz für Gelsenkirchen“, bei Bürgergesprächen habe sie sie auch „wirklich parteiübergreifend“ erlebt. Sie hat schwierige Situationen in der Stadt gemeistert. Ist auf die Leute zugegangen und hat dafür gesorgt, dass sie sich mitgenommen fühlen“.

Als „überparteilich“ würde der grüne Stadtverordnete Burkhard Wüllscheidt Karin Welge wohl kaum beschreiben. „Ich sehe sie kritisch. In ihrer bisherigen Arbeit hat sie sehr eindeutig die Positionen der absoluten Mehrheits-SPD mitgetragen.“

Grünen-Fraktionschef zeigt sich wenig überrascht

Ähnlich die Einschätzung von Peter Tertocha. Der grüne Fraktionschef zeigt sich wenig überrascht von der Kandidatur. Und wenig erfreut. „Das war zu erwarten und zuletzt recht klar“, so der Stadtverordnete. Seine Kritik: „Karin Welge ist eine der Personen, die hier jahrelang die Politik geprägt hat. Sie steht damit für ein Weiter so der SPD und für mich keineswegs für einen Umbruch.“

Die Stadtverordneten Burkhard Wüllscheid und Peter Tertocha (r.) rechnen damit, dass die Grünen die „K-Frage“ in gut 14 Tagen beantworten können. Foto: Olaf Ziegler / Funke Foto Services GmbH

Die Mitgliederversammlung der Gelsenkirchener Grünen wird über die Kandidatinnen und Kandidaten für die Ratsliste zur Kommunalwahl abstimmen – und dann wahrscheinlich auch in der K-Frage für den OB-Posten entscheiden. Tertocha rechnet damit, dass die Grünen „in etwa 14 Tagen“ ihr eigenes Personaltableau präsentieren.

Welge strahlt „Kompetenz und Bürgernähe“ aus

Gianluca Bruno, SPD-Vorsitzender in Ückendorf-Süd, findet gut, dass die Sozialdemokraten ihre Kandidaten-Findung bereits abgeschlossen haben. Mit dem Ergebnis ist er „absolut einverstanden“, Welge strahle „Kompetenz und Bürgernähe“ aus.

Auch Roberto Randelli, Stadtverordneter und SPD-Vorsitzender in Heßler, glaubt, dass Welge für ihre Kompetenzen im Sozialbereich und in den Finanzen geschätzt werde. „Sie kennt die Stadt, die Probleme und die Herausforderungen.“

Den „Flurfunk“ anders interpretiert

Für die Linke und Martin Gatzemeier war die Welge-Kandidatur ein Stück weit überraschend. „Den Flurfunk“ aus dem Rathaus hatte er offenbar etwas anders interpretiert. Mit Karin Welge als Kandidatin für die SPD kann der Stadtverordnete „leben. Sie steht nicht für die alten Seilschaften und den Gelsenkirchener Filz. Das macht Hoffnung.“

Hier gibt es mehr Artikel und Bilder aus Gelsenkirchen

Auf eine eigene Kandidatenkür wird die Linke laut Gatzemeier dennoch selbstverständlich nicht verzichten: „Wir führen noch diverse Gespräche, auch über einen eventuell gemeinsamen Kandidaten. Aber wir haben noch nichts fest.“