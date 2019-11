Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nikolaus Charity Day

Der „Nikolaus Charity Day“ findet am Freitag, 6. Dezember, ab 15 Uhr in der Tanzschule am Springemarkt 3 statt. Der Kindertanz beginnt um 16 Uhr. Um 17 Uhr folgt ein kleiner Hip-Hop-Workshop (Kosten: 6,50 Euro).

Weiter geht es ab 19.30 Uhr mit der „Nikolaus Charity Party“. Der Eintritt kostet 10 Euro. Eine Anmeldung ist erforderlich bis Mittwoch, 27. November, unter 0209 377773 oder info@ge-tanzt.de