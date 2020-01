Jecken vom Pütt feiern ausgelassen mit närrischem Volk

Was für ein Auflauf von Tollitäten: Die „Jecken vom Pütt“ begrüßen bei ihrer Karnevalsparty nicht nur das Stadtprinzenpaar Martin I. und Martina III. – mit dabei sind auch Prinz Patrick I. und Prinzessin Sandra I. aus Herten und, natürlich, das eigene Bergmannsglücker Dreigestirn. Macht am Ende sieben jecke Würdenträger. Und die feiern an diesem Samstagabend ausgelassen mit ihrem närrischen Volk.

Was das Abendprogramm betrifft, so setzt der junge Verein auf einen Clou: Schon seit einiger Zeit bemüht man sich sehr um Vereinsfreundschaften – innerhalb des Karnevals und darüber hinaus. Und wie das so ist unter Freunden, man besucht einander und bringt Gastgeschenke mit. So haben die „Alfer Baachspautzer“ ihr Garde-Duo mitgebracht. Und der Erler Musicalexpress hat eine Darbietung vorbereitet getreu dem vereinseigenen Sessionsmotto „1001 Nacht im Orient – den Karneval kein Jeck verpennt“.

In drei Jahren stellt der Verein das Stadtprinzenpaar

Mit Darbietungen aus den eigenen Reihen sieht es in dieser Session etwas mau aus. „Wir würden gern eine weitere Garde ins Leben rufen“, erzählt Reinhard Ostermann, Geschäftsführer und Sitzungspräsident. Die nämlich werde gebraucht, wenn der Verein in drei Jahren das Stadtprinzenpaar stellt. Dafür suche man sowohl Tänzerinnen als auch eine weitere Trainerin, zusätzlich zu Romina Lärz, die seit rund einem Jahr die Minigarde, die „Lütten vom Pütt“, trainiert.

Ihre Schützlinge zeigen natürlich auch heute, was sie gelernt haben, bieten eine kindgerechte und charmante Choreografie, in den gemeinsamen Szenen synchron und ergänzt um solistische Darbietungen und schöne Einzelleistungen. Das feiern die Jecken frenetisch.

Noch vor Rosenmontag laden die „Lütten vom Pütt“ zu einem Schnuppertraining. Das findet Freitag, 21. Februar, um 18 Uhr im Kurt-Schumacher-Haus, Mehringstraße 18, statt.