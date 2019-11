So sieht er aus: der blaue Mehrwegbecher der Stadt Gelsenkirchen.

Buer. Die Aktion „GEbechert“ hat nun auch das Bergmannsheil in Gelsenkirchen-Buer erreicht: Hier gibt es den blauen Mehrwegbecher jetzt für vier Euro.

Im Bergmannsheil Buer wird jetzt auch „GEbechert“

„Wir setzen auf Müllvermeidung und Nachhaltigkeit und unterstützen das Mehrwegsystem in unserer Gastronomie“, sagt Klinikgeschäftsführer Werner Neugebauer. Die Klinik schließt sich der Kampagne der Stadt Gelsenkirchen an, Müll zu vermeiden. „GEbechert“ ist das Motto. Der blaue Mehrwegbecher fasst 0,4 Liter und wird für vier Euro an der Kasse der Klinik-Cafeteria – der Buerscheria – verkauft.

Die Coffee-to-go-Becher, die lange Zeit als trendy und hip galten, sind für viele Menschen mittlerweile ein großes Ärgernis. Jeden Tag wandern in Deutschland Hunderttausende dieser „Papp-Pötte“ erst über die Ladentheke und dann in den Müll: 60 Prozent der Einwegbecher sind kunststoffbeschichtete Papierbecher, die restlichen 40 Prozent reine Kunststoffbecher, sagt das Bundesumweltamt und hat errechnet, dass jeder Bundesbürger jährlich 34 Einwegbecher für Heißgetränke nutzt.

Im Bergmannsheil Buer hat das Mehrwegsystem für Becher nach Angaben der Klinik schnell viele Fans gefunden.