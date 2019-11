Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Hilfe für bedürftige Menschen vor Ort

Im Awo-Unterbezirk Gelsenkirchen/Bottrop arbeiten rund 520 Mitarbeiter in verschiedenen sozialen Einrichtungen und Bereichen. Er betreibt 26 offene Ganztagsschulen, acht Kitas, die Familienbildung sowie Beratungsstellen für verschiedene Zielgruppen.

Die Awo bietet Hilfe bei der Integration von Zugewanderten und Menschen mit Unterstützungsbedarf, sie betreibt Seniorenwohnungen und organisiert Seniorenreisen. Die Awo-Stiftung unterstützt kreative Ideen für Menschen jeden Alters.

Ehrenamtliche in den 23 Ortsvereinen engagieren sich in Bereichen wie Kitas, Flüchtlingshilfe, Übernahme einer Betreuung, beim Lesen-Üben in Grundschulen oder als Helfer beim Stadtteilfest.