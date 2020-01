Heimatverein Gelsenkirchen-Buer gründet Geschichtstreff

1890 wurde Reichskanzler Bismarck von Kaiser Wilhelm II. zum Rücktritt genötigt, benannte sich die SAPD in SPD um – und gründete sich der Verein für Orts- und Heimatkunde Buer. „1890“: Diesen Titel trägt auch der neue öffentliche Geschichtstreff, den der Verein für das neue Jahr ins Leben gerufen hat mit dem Ziel, sich (nicht nur) über Meilensteine der Lokalhistorie auszutauschen und Impulse für die Arbeit zu entwickeln. Am Mittwoch, 15. Januar, ist Premiere.

Buers Ursprünge stehen ab 18 Uhr 90 Minuten lang im Fokus des historischen Stammtischs. Am Mittwoch, 4. März, beschäftigen sich die Teilnehmer mit dem Thema „Freiheit“, am 1. April, mit der „Entwicklung (Buers) zur Stadt und weiteren Entwicklungen“ und am 6. Mai, mit der „Gründung der bipolaren Stadt“. Treffpunkt ist jeweils um 18 Uhr die Klause des Michaelshauses, Hochstraße 47.

Gärtnermeister Herz lädt wieder zu Friedhofs-Rundgängen ein

Die Publikation „Unser Buer“ des Heimatvereins Gelsenkirchen-Buer beschäftigt sich besonders mit den Schwerpunkten Kirche und Bergbau. Foto: Joachim Kleine-Büning / FUNKE Foto Services

Ein weiterer Schwerpunkt im neuen Jahr sind die längst etablierten (öffentlichen) Friedhofsrundgänge unter der Leitung von Gärtnermeister Konrad Herz sen. Unter dem Motto „Unser Rhododendron-Park entwickelt sich“ starten sie am Freitag, 15. Mai, 16 Uhr, am Alten Friedhof, Eingang Mühlenstraße. Über den Hauptfriedhof Buer geht’s am Sonntag, 1. November, 11 Uhr. Das Thema lautet „Entwicklung und Rückentwicklung des Hauptfriedhofs“. Zum Volkstrauertag am Sonntag, 15. November, 11 Uhr, stellt Herz die Erinnerungsstätte „Bergarbeiterdenkmal“ vor.

Naturkundliche Spaziergänge bietet Rüdiger Stritzke an. Die „Blütenpracht in der Parkanlage Schloss Berge“ können Interessierte am Sonntag, 5. April, 9.30 Uhr, bestaunen; Treffpunkt ist die Schlossbrücke. Frühaufsteher kommen bei der Vogelstimmenwanderung am Freitag, 1. Mai, 6 Uhr, auf ihre Kosten, Treffpunkt ist das Ehrenmal Buer. Die Farben des Herbstes erkunden dann die Teilnehmer am Sonntag, 11. Oktober, 9.30 Uhr; Treffpunkt ist die Schlossbrücke.

Rundblicke vom Rathausturm gehen in neue Runde

Die Parkanlage Schloss Berge im Herbst steht wieder im Mittelpunkt eines naturkundlichen Spaziergangs, den der Heimatverein Gelsenkirchen-Buer anbietet. Foto: Joachim Kleine-Büning / Funke Foto Services GmbH

Rundblicke vom Rathausturm unter der Leitung von Michael Liedtke bietet der Heimatverein im Frühjahr und Sommer an (9. bis 12. März, 22. bis 25. Juni). In einem öffentlichen Vortrag referiert dann Verwaltungsvorstand Christopher Schmitt am Mittwoch, 12. Februar, 18 Uhr, im Kunstmuseum, Horster Straße 5-7, über die Wirtschaftsförderung der Stadt mit dem Schwerpunkt auf dem nördlichen Zentrum.

Nicht zuletzt setzt der Heimatverein auch wieder seine plattdeutsche Reihe fort mit der Plattdeutschen Runde jeden ersten Donnerstag im Monat, jeweils um 20 Uhr im Kolpinghaus an der Hagenstraße, der Plattdeutschen Messe am Freitag, 8. Mai, 18 Uhr, in St. Urbanus, sowie dem Westfälischen Abend mit Anekdoten, Geschichten und Liedern am Mittwoch, 23. September, 18 Uhr. Den Abschluss bildet wieder das traditionelle Gloriablasen an Heiligabend, 24. Dezember, 17 Uhr, vor dem Rathaus Buer.

Für einige Veranstaltungen werden kurz vorher kostenlose Teilnahmekarten ausgegeben. Info: www.heimatverein-buer.de