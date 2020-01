„Ich kann nichts mehr, ich trau mich nicht, mich nimmt doch niemand.“ Das sind bei vielen Frauen, die nach der Familienphase eigentlich wieder arbeiten wollen, die Überlegungen und Ängste. Genau aus dieser Ecke will die Bundesagentur für Arbeit die Frauen holen. Bei Brigitte Radke (51) ist es gelungen. Seit Anfang Januar hat sie bei den Johannitern eine halbe Stelle. „Es ist genau das, was ich wollte“, strahlt sie. Jetzt hat sie wieder einen Beruf und trotzdem noch Zeit für Familie und Enkelkind.

Mütter können organisieren und haben viel Empathie

„Sie haben doch viel geleistet, wenn sie Kinder groß gezogen haben. Wir wollen ihnen Angebote machen, sie stärken und zu neuem Selbstbewusstsein hinführen“, sagt Dunja Kawall, bei der Agentur für Arbeit Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt. Aus dem Grunde werden immer wieder Veranstaltungen für Berufsrückkehrerinnen und Quereinsteigerinnen gemacht. Manchmal mit schnellem Erfolg.

Pflegetalk für Quereinsteigerinnen war die Initialzündung

Beim Aktionstag „Pflegetalk für Quereinsteigerinnen“ ging es im Oktober darum, einen Überblick zu bieten, wie vielschichtig Arbeitsplätze im Bereich der Pflege sind. „Das ist weit mehr als das, was man sich üblicherweise unter Pflege vorstellt“, sagt Einrichtungsleiterin Beate Wieschermann. Es gehe ja nicht nur darum, Alte und Kranke körperlich zu pflegen. Man habe eine große Bandbreite an Arbeitsplätzen zu bieten. Außer um Pflege gibt es Arbeitsstellen in der Haustechnik und Hauswirtschaft.

Umfassendes Bild über Arbeitszeiten und Aufgabengebiete

Der Aktionstag im Oktober vermittelte den elf Interessentinnen ein umfassendes Bild über die Arbeitszeiten, die in den verschiedenen Bereichen sehr unterschiedlich sind und über die Aufgabengebiete. Wie sich Familie und Beruf unter einen Hut bekommen lassen, war auch ein Thema. Wissen wurde nicht trocken und theoretisch vermittelt, sondern es sprachen Mitarbeiterinnen über ihren Arbeitsalltag.

Frauen sollen Mut zum Wiedereinstieg vermittelt bekommen

Das war für Brigitte Radke die Initialzündung. „Mir hat das sofort gefallen, es ist wie in einer Familie, nur dass das hier Beruf ist, das ist eine andere Perspektive“, freut sie sich. „Wir wollen Mut machen, dass Frauen sich trauen, wieder irgendwo in einen Beruf einzusteigen“, betont Dunja Kawall. Man müsse ja klar sagen, dass Frauen, die wie Brigitte Radke drei Kinder groß gezogen haben, viel Erfahrung, Organisationstalent und Empathie mitbringen, erklärt die Heimleiterin. Das alles seien Eigenschaften, die man in jedem Beruf brauche.

Agentur für Arbeit macht bewusst viele Veranstaltungen für Frauen

Die 51-jährige Wiedereinsteigerin, die Bürokauffrau gelernt hatte, fühlt sich sichtlich wohl. Nach einem Praktikum von vier Tagen war ihr klar: Das wird ihre zukünftige Arbeitsstelle sein. Jetzt hat sie Kontakt zu den Bewohnern, macht ihnen Frühstück, nimmt auf, was sie zum Mittagessen bestellen möchten, ist Anlaufstelle, Dreh- und Angelpunkt für viele Menschen im Johanniter-Stift in der Herforder Straße. 24, 22 und 19 Jahre alt sind ihre Kinder jetzt, also für sie die Chance schlechthin, jetzt beruflich noch einmal durchzustarten. Dass das geglückt ist, zaubert ein Lächeln auf die Gesichter aller. „Im Gegensatz zu dem, was man immer hört, gibt es tatsächlich Arbeitgeber, die gerne ältere Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen einstellen“, sagt Esra Türkyilmaz, Pressesprecherin der Arbeitsagentur.