Croupier Carmelita Palmaccio (links) am Roulettetisch im Bahnhof Nord in Bottrop. Für die Charity Veranstaltung zugunsten des Lavia e.V. - Verein für Trauerbegleitung in Gelsenkirchen verwandelten die Lions-Clubs Gelsenkirchen-Buer, Gelsenkirchen, Bottrop und Gladbeck an diesem Abend den Bahnhof Nord im vorderen Bereich in ein Casino mit Roulette und Black Jack.