Eine Gruppe des Stadtteilladens Bismarck packte 2019 bei der Aktion „GEputzt“ in Gelsenkirchen mit an und sammelte Müll auf.

GEputzt Gelsenkirchener sammeln am 14. März Müll bei Aktion GEputzt

Gelsenkirchen. „GEputzt“ wird in Gelsenkirchen diesmal am 14. März. 2019 nahmen 2000 freiwillige Helfer an der Aktion teil und sammelten 10,9 Tonnen Abfall.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gelsenkirchener sammeln am 14. März Müll bei Aktion GEputzt

Das große Aufräumen geht weiter: „GEputzt“ findet am 14. März 2020 statt. Für den Frühjahrsputz können sich Teilnehmer bereits anmelden. 2019 nahmen fast 2000 Gelsenkirchener teil.

Unter dem Motto „… weil es unsere Stadt ist!“ werden am 14. März von 10 bis 14 Uhr zahlreiche freiwillige Helfer Grünanlagen, Wege und andere öffentliche Flächen von achtlos weggeworfenen Abfällen befreien. Alle Unterstützer aus den Vorjahren wurden bereits angeschrieben und über den neuen Termin informiert. Oberbürgermeister Frank Baranowski, die Stadtmarketing Gesellschaft Gelsenkirchen SMG und Gelsendienste laden wieder gemeinsam zum Aktionstag ein.

2000 Gelsenkirchener beteiligten sich 2019

Die Helfer sammelten 2019 Abfall mit einem Gesamtgewicht von 10,9 Tonnen ein, darunter 17 Kühlschränke und 46 Altreifen. Mit „GEputzt“ beteiligt sich Gelsenkirchen seit 2000 an der regionalen Initiative „Der Pott putzt“ sowie der europaweiten Kampagne „Let‘s Clean Up Europe“, unter deren Dach lokale Aufräumaktionen in ganz Europa stattfinden.

Am Aktionstag werden von Gelsendienste nach vorheriger Absprache mit den Gruppen zahlreiche Sammelplätze für die Abfälle eingerichtet. Zudem erhalten alle Teilnehmer Handschuhe und Müllsäcke gestellt.

Anmeldefrist läuft bis zum 17. Februar

Gruppen, Initiativen oder auch Einzelpersonen können sich noch bis zum 17. Februar anmelden: Online auf www.gelsendienste.de/GEputzt oder telefonisch unter der Rufnummer 0209/95420 (Mo-Fr, 8-18 Uhr).