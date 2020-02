„Les Noces / Sacre“ tanzt die MiR Dance Company am Samstag in Gelsenkirchen zum ersten Mal in anderer Besetzung.

Gelsenkirchen-Altstadt. Das Gelsenkirchener Musiktheater bietet am 15. Februar zwei Besonderheiten: Les Noces/Sacre in neuer Besetzung und Hör.Genuss mit Tobias Glagau.

Gelsenkirchener MiR bietet Tanz-Zweiteiler und Hör.Genuss

Mit zwei Besonderheiten wartet das Musiktheater im Revier zum Wochenende im Spielplan auf: Am Samstag, 15. Februar, zeigt die MiR Dance Company um 19.30 Uhr ihren zweiteiligen Strawinsky Abend „Les Noces / Sacre“ zum ersten Mal mit einer anderen Besetzung. Das Brautpaar wird getanzt von Konstantina Chatzistavrou und Simone Donati und das verliebte Paar tanzen Genevieve O’Keeffe und Pablo Navarro Muñoz.

Romantischen Lieder und Liederzyklen im Kleinen Haus

Im Kleinen Haus lädt der junge Tenor Tobias Glagau, ebenfalls um 19.30 Uhr, zum Hör.Genuss ein. Dabei ist er in einem solistischen Liederabend mit romantischen Lieder und Liederzyklen zu erleben, begleitet von Maren Donner am Klavier. Ganz im romantischen Sinne dreht sich das Programm um das Unterwegs sein, um Trennung, um Eindrücke in der Fremde und die Selbstbestimmung fern der Heimat. Auf dem Programm stehen „Der Wanderer“ von Franz Schubert, „Wanderlust“ op. 35,3 und der Liederkreis op. 39 von Robert Schumann und „Songs of Travel“ von Ralph Vaughan Williams.