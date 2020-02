Der Kreisvorsitzende der Partei, Hartmut Hering (rechts), begrüßte vor einigen Tagen beim Neujahrsempfang der Linken die Gäste in der Bleckkirche zusammen mit Martin Gatzemeier

Gelsenkirchen. Die Linke tritt mit einem eigenen OB-Kandidaten im Gelsenkirchener Wahlkampf an: Fraktionschef Martin Gatzemeier wird sich zur Wahl stellen.

Gelsenkirchener Linke schickt Gatzemeier ins OB-Rennen

Die Linke in Gelsenkirchen wird mit einem eigenen Oberbürgermeister-Kandidaten im Kommunalwahlkampf antreten: Der bisherige Fraktionsvorsitzende Martin Gatzemeier wird für die Partei ins Rennen gehen.

Samstag trafen sich Fraktion und Aktive im Alfred-Zingler-Haus, um über die Marschrichtung für ihr Kommunalwahlprogramm und Wahlkandidaten für den Urnengang am 13. September zu beraten. Einstimmig entscheid sich die Linke für Gatzemeier. Der Handwerker, Jahrgang 1958, ist seit 2014 Stadtverordneter und Fraktionsvorsitzender für die Linke in Gelsenkirchen. Bereits vorher war er Mitglied in verschiedenen Ausschüssen. Umwelt- und Gesundheitsschutz, Antirassismus- und Antifaschismusarbeit sowie den Einsatz für Tierschutz, Sicherheit, Sauberkeit und Ordnung nennt er selbst als Schwerpunkte seiner politischen Arbeit.

Wahlversammlung am 7. März

Gatzemeier bedankte sich für das Vertrauen, schränkte allerdings ein: „Das letzte Wort über meine Kandidatur haben jedoch alle Mitglieder unseres Kreisverbandes in der am 7. März stattfindenden Wahlversammlung.“

Neben Gatzemeier wollen auch Bettina Peipe (Stadtverordnete), Doris Stöcker (Bezirksvertreterin Süd) und John Petschek zukünftig die Linksfraktion im Rat stärken. „Meine langjährige ehrenamtliche Tätigkeit auf kommunaler Ebene befähigt mich, die politischen Prozesse in unserer Stadt zu durchschauen. Wir sind der Meinung, dass Gelsenkirchen dringend eine starke linke Orientierung benötigt. Kinder- und Altersarmut und die Schaffung von Arbeitsplätzen sind nur einige Punkte, für die wir uns schwerpunktmäßig engagieren wollen. Gemeinsam wollen wir unsere Stadt lebenswerter gestalten. Daher werde ich die Herausforderung einer Kandidatur für die Position des Oberbürgermeisters gerne annehmen“, so Gatzemeier.