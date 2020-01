Gelsenkirchen: Polizei stellt E-Bike-Fahrer bei Tempo 40

Gelsenkirchen-Beckhausen. Die Gelsenkirchener Polizei hat in Beckhausen einen Radfahrer gestellt, der einem selbst getunten E-Bike unterwegs war. Er fuhr Tempo 40.

Reichlich verwundert waren Polizeibeamte am Montagnachmittag, als sie gegen 15.30 Uhr auf der Horster Straße in Beckhausen neben einem Fahrradfahrer herfuhren, der mit etwa 40 Stundenkilometern auf dem Radweg unterwegs war, ohne dass er in die Pedale trat. Die Beamten entschlossen sich daher, den 40-jährigen Gelsenkirchener anzuhalten und sein Rad zu überprüfen. Der Mann gab an, sich die Bauteile im Ausland besorgt und sein Mountainbike dann entsprechend aufgerüstet zu haben. Den Akku für das Gefährt transportierte der Mann in einem Rucksack. Er war per Kabel mit dem Rad verbunden.

Fahren ohne Haftpflichtversicherung und Zulassung

Aufgrund der Tatsache, dass der Mann mit Tempo 40 unterwegs war, nahmen die Beamten an, dass es sich bei dem Rad um ein zulassungspflichtiges Kraftfahrzeug handelt. Sie schrieben daraufhin Anzeigen wegen Führens eines zulassungspflichtigen Kraftfahrzeuges ohne die notwendige Zulassung, Haftpflichtversicherung und gültige Fahrerlaubnis. Zudem besteht der Verdacht, dass der Beschuldigte keine Kraftfahrzeugsteuer bezahlt hat. Das Rad stellten die Beamten sicher.

Ohne Zulassung, Versicherung und Fahrerlaubnis erlaubt sind im Straßenverkehr nur sogenannte Pedelecs, die mit Muskelkraft und einem unterstützenden Elektromotor betrieben werden und deren Höchstgeschwindigkeit auf 25 Kilometer begrenzt ist. Schneller fahrende S-Pedelecs (motorgestützte Tretunterstützung bis 45 Stundenkilometer und E-Bikes (rein elektrisch und ohne Muskelkraftbetrieben) gelten als Mofas oder Kleinkrafträder und müssen versichert sein, so die Polizei. Zudem benötigt man für diese Fahrzeuge eine gültige Fahrerlaubnis, muss in den meisten Fällen einen Helm tragen und darf in der Regel nicht auf dem Radweg fahren.

