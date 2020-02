Gelsenkirchen-Buer. Sammlung präsentiert hauseigene Mappe noch bis zum 15. März. Kunstfreunde können an öffentlichen und privaten Führungen teilnehmen.

Gelsenkirchen: Museum zeigt Picassos Stierkampf-Radierungen

Picassos intensive künstlerische Auseinandersetzung mit dem Stierkampf ist noch bis Sonntag, 15. März, in Buer zu sehen. Das Kunstmuseum bietet auch Führungen zur Erläuterung der beeindruckenden hauseigenen Mappe „La Tauromaquia“ von Picasso an.

Die 26 Aquatinta-Radierungen im Grafikkabinett stammen aus dem Jahr 1957, als sich der Maler mit dem Buch „La Tauromaquia – o Arte de Torear“ des Toreros Pepe Illo (1796) befasste. Picassos Radierungen sind geprägt von den unmittelbaren Eindrücken der Besuche in den Stierkampf-Arenen und fangen die dynamischen Bewegungen und das Spiel mit Licht und Schatten auf grandiose Weise ein. Von Blatt zu Blatt entfaltet sich die Dramatik des Stierkampfes ein Stückchen mehr. Dies gipfelt im großen Kampf, an dem der Matador, der Picador und Hunde teilnehmen, während der Stier im Zentrum der Grafik um sein Leben ringt.

Kostenlose Führungen an der Horster Straße 5-7 werden angeboten am Donnerstag, 13. Februar, Sonntag, 16. Februar, Sonntag, 1. März sowie am Sonntag, 15. März, jeweils um 15 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Es besteht zudem die Möglichkeit, einstündige Privatführungen (für maximal 20 Teilnehmer) zu buchen (individuell planbar jeweils dienstags bis sonntags, 11 und 18 Uhr). Sie kosten 50 Euro. Kostenfreie Schülerführungen, die jeweils zwischen 30 und 45 Minuten dauern, sind bereits ab 9.30 Uhr möglich. Anmeldungen: 0209 169-4130.