Gelsenkirchen Wege zum Begleitservice

Der Begleitservice mit fünf Kräften läuft aktuell in Gelsenkirchen an.

Telefonisch kann der Service spätestens zwei Tage vor der geplanten Fahrt über die Nummer 0234/388 736-50 (montags bis donnerstags an Werktagen zwischen 7 und 15.30 Uhr, freitags an Werktagen zwischen 7 und 14.30 Uhr) oder per E-Mail an fahrgastbegleitservice@gafoeg.de angemeldet werden.