Gelsenkirchen-Hassel. Eine Fahrradfahrerin ist in Gelsenkirchen-Hassel mit einem Auto kollidiert. Die beiden Unfallbeteiligten trennten sich einvernehmlich – zunächst.

Gelsenkirchen: Fahrradfahrerin stößt mit Auto zusammen

Zu einem Zusammenstoß zwischen einer Radfahrerin und einem Auto kam es am Freitag, 31. Januar, auf der Polsumer Straße in Hassel. Gegen 18 Uhr war die Radlerin auf dem Radweg in Richtung Oberfeldinger Straße unterwegs. Im Einmündungsbereich kollidierte sie mit einem schwarzen Pkw und stürzte.

Beide Unfallbeteiligten trennten sich einvernehmlich ohne die Polizei zu benachrichtigen. Im Nachhinein wurden allerdings Verletzungen bei der Radlerin festgestellt. Die Polizei sucht deshalb nun Zeugen und bittet die Fahrerin sowie ihren männlichen Begleiter, sich zu melden unter 0209 365-6252, -6241 oder -2160.

