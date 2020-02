Gelsenkirchen. Dieser Vergleich freut in Gelsenkirchen: Schärfere Dieselfahrverbote soll es nicht geben. Die Stadt sieht sich in ihrer Umwelt-Linie bestätigt.

Auf der Kurt-Schumacher Straße in Gelsenkirchen gilt seit dem 16. September 2019 ein Fahrverbot für schwere Nutzfahrzeuge über 3,5 Tonnen ausgenommen sind Busse und Anlieger. Dabei wird es bleiben. Eine Ausweitung und ein generelles Dieselfahrverbot ist nach der Vergleichsverhandlung am Oberverwaltungsgericht (OVG) in Münster vorerst vom Tisch.

Gelsenkirchener Oberbürgermeister freut die Entscheidung

„Es gibt keine Fahrverbote für Dieselfahrzeuge in Gelsenkirchen. Das ist eine gute Nachricht, für alle, die als Pendler, Lieferanten oder Handwerker auf ihre Fahrzeuge angewiesen sind“, freut sich Oberbürgermeister Frank Baranowski Freitag nach der Veröffentlichung des Vergleichs zwischen der Deutschen Umwelthilfe, dem Land NRW und der Stadt Gelsenkirchen. „Dahinter steckt aber auch eine andere gute Nachricht“, so Baranowski weiter. „Es ist der Stadt Gelsenkirchen gelungen, durch ein ganzes Paket von Maßnahmen, die Belastungen soweit zu senken, dass die Grenzwerte eingehalten werden können.“

Green City Plan der Stadt Gelsenkirchen zeigt Wirkung

In dem Vergleich sind weitere Schritte verabredet worden, die bereits im Luftreinhalteplan Ruhrgebiet und im Green City Plan der Stadt Gelsenkirchen festgelegt worden sind. Für Baranowski zeigt das, dass „sich Gelsenkirchen frühzeitig auf den richtigen Weg gemacht hat, um die Schadstoffbelastung nachhaltig zu senken.“ Zu den vorgesehenen künftigen Maßnahmen zur Luftverbesserung gehört auch eine interaktive Verkehrssteuerung in Echtzeit, die auf Umweltbelastungen reagiert und den Verkehr entsprechend steuert. Durch eine intelligente Vernetzung sollen Verkehrsteilnehmer so gelenkt werden, dass Grenzwertüberschreitungen in der Stadt Gelsenkirchen nicht entstehen. Ebenfalls vorgesehen ist eine Verkehrssteuerung und -lenkung bei der Parkplatzsuche. Weitere Verbesserungen im öffentlichen Nahverkehr sollen laut Vereinbarung genauso folgen wie der bereits geplante Ausbau von Radverkehrsanlagen.

Grenzwert für Stickstoffdioxid von 40 Mikrogramm

Auch die Wirtschaft zeigt sich erleichtert über den Vergleich. „Es ist gut, dass es keine weiteren Einschränkungen auf der Kurt-Schumacher-Straße geben wird“, sagte Jochen Grütters, Leiter des Standorts Emscher-Lippe der IHK Nord Westfalen in Gelsenkirchen. „Die Entwicklung der Messwerte im vergangenen Jahr zeigt, dass es auch ohne Diesel-Fahrverbote gelingen kann, den Grenzwert für Stickstoffdioxid von 40 Mikrogramm einzuhalten.“ Grütters denkt schon einen Schritt weiter: „Sollten sich die Messwerte für Stickstoffdioxid an der Kurt-Schumacher-Straße zukünftig weiterhin spürbar verbessern, sollten auch die derzeitigen Fahrverbote für Kraftfahrzeuge ab 3,5 Tonnen zwischen der Caubstraße und der Berliner Brücke auf den Prüfstand gestellt und gegebenenfalls wieder zurückgenommen werden.“

IHK sensibilisiert für alternative Mobilitätsformen

Nach der vorläufigen Auswertung der Messwerte im Jahr 2019 durch das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV) Nordrhein-Westfalen ist der Messwert an der Kurt-Schumacher-Straße in Gelsenkirchen im Vergleich zum Vorjahr von 46 Mikrogramm auf 41 Mikrogramm gesunken. Damit liegt der Messwert nur noch einen Mikrogramm über dem erlaubten Grenzwert von 40 Mikrogramm.

Die IHK hatte sich in der Diskussion um Fahrverbote dafür ausgesprochen, auf generelle Diesel-Fahrverbote zu verzichten, um die Versorgung von Unternehmen sowie die Mobilität von Mitarbeitern und Kunden aufrechtzuerhalten. Auch die IHK wirkt laut Grütters am Green City Plan mit und „sensibilisiert die Unternehmen für alternative Mobilitätsformen“.