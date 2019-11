Für Kinderträume: Wo in Gelsenkirchen Wunschbäume stehen

Buer/Erle. Geschäftsleute haben in Gelsenkirchen-Erle einen Wunschbaum aufgestellt, an dem Wunschzettel bedürftiger Kinder hängen. Wie Kunden helfen können.

„Nichts lässt Kinderaugen mehr strahlen, als die Erfüllung ihrer Weihnachtswünsche“, sagen Andrea und Harry Schmidt. Traditionell bauen sie in ihrem Erler Unternehmen „Hörgeräte Schmidt“ an der Cranger Straße 331 einen Wunschbaum auf. Jener steht seit ein paar Tagen im Laden und trägt viele Weihnachtswünsche von jungen Menschen aus dem Kinder- und Jugendhaus St. Elisabeth.

Andrea und Harry Schmidt packen auch Weihnachtstüten

Sie alle haben einen Wunsch mit einem Wert von bis zu 25 Euro auf eine Karte geschrieben. Diese hängen am Baum und können von Besuchern des Ladens „gepflückt“ und erfüllt werden. Die Geschenke sollten dann schön verpackt und bis spätestens Freitag, 20. Dezember, im Geschäft abgegeben werden. „Leider gibt es viele Kinder in unserer Region, deren Wünsche nicht erfüllt werden können, während um sie herum andere Kinder reich beschenkt werden. Mit dieser Aktion können wir mit wenig Aufwand auch für sie das Weihnachtsfest ein wenig schöner gestalten“, erklären die Unternehmer, warum sie sich seit so vielen Jahren engagieren.

Übrigens auch an einer weiteren Stelle: Andrea und Harry Schmidt packen Weihnachtstüten mit Eintrittskarten für die Zoom-Erlebniswelt oder das Sport-Paradies und weihnachtlichen Süßigkeiten, ebenfalls im Wert von 25 Euro. Auch die können hilfsbereite Besucher erwerben. Jedoch verbleiben sie im Geschäft und werden rechtzeitig zum Fest an die Kindertafel übergeben. Jene leitet die Geschenktüten weiter.

Wunschbaum auch auf der Domplatte

„In Buer soll kein Kind am Heiligen Abend leer ausgehen“, sagen auch Sigrun Müller und Ole Siemienski. Sie stellen am Montag, 2. Dezember, im Ladenlokal „Peacock Moden“ an der Domplatte einen Wunschbaum auf. Hier sind es bedürftige Kinder aus der Gemeinde St. Urbanus, die ihre Wünsche aufschreiben durften und nun darauf hoffen, dass sie jemand erfüllt. Wer Gutes tun will, kauft das Geschenk und gibt es schön verpackt im Geschäft an der Domplatte wieder ab. Die Gemeinde St. Urbanus kümmert sich dann rechtzeitig um die Verteilung.