Einbrecher steigen in mehrere Gartenlauben in Hassel ein

Gelsenkirchen-Hassel. Unbekannte sind in mindestens sieben Gartenlauben in einer Kleingartenanlage in Gelsenkirchen-Hassel eingebrochen. Die Polizei ermittelt.

Unbekannte sind in Hassel in mehrere Gartenlauben eingebrochen und haben dort Gegenstände entwendet. In der Zeit von Donnerstag, 21. November, bis Samstag, 23. November, sollen bislang unbekannte Täter in mindestens sieben Lauben in der Kleingartenanlage an der Valentinstraße eingestiegen sein. Zur Beute, die sie dabei machten, macht die Polizei noch keine Angaben.

Hinweise zu den Taten nehmen die Ermittler unter 0209 365-8110 (KK 21) und -8240 (Kriminalwache) entgegen.