Gelsenkirchen-Buer. Nach der Insolvenz von Peacock wird die Inhaberin der buerschen Filiale das Geschäft in Eigenregie weiterführen. Was sich künftig alles ändert.

Buer: Peacock geht, ein neuer Store kommt an die Domplatte

Nachdem das Unternehmen Peacock Insolvenz anmeldete (die WAZ berichtete), stehen nun auch im Ladenlokal an der buerschen Domplatte Veränderungen an. „Wir haben daraufhin den Vertrag mit Peacock gekündigt“, so Sigrun Müller, Inhaberin des Geschäftes. „Ab Anfang Februar machen wir in Eigenregie weiter.“

Teilräumungsverkauf bei Peacock in Buer

Aktuell läuft der Abverkauf ausgewählter Waren im Rahmen eines Teilräumungsverkaufes. So werde das Sortiment bereinigt. Denn einige Marken werde man künftig nicht mehr vertreiben, dafür aber andere ins Sortiment aufnehmen. „Wir arbeiten mit neuen Labels, die es bislang in Buer noch nicht gibt“, so die Geschäftsfrau. Stilistisch wolle man sich aber treu bleiben, Mode anbieten für Damen wie auch Herren ab 20 Jahren aufwärts und im mittleren Preissegment.

Von der Filiale in Bottrop, die Sigrun Müller bislang auch betrieb, musste man sich verabschieden. Nun konzentriert sie sich allein auf den Store in Buer. Jener ist bis einschließlich Samstag, 1. Februar, geöffnet. Unter neuem Namen, der noch ein Geheimnis bleiben soll, werde das Geschäft am Donnerstag, 6. Februar, neu eröffnet.