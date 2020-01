Gelsenkirchen-Buer. Die Evangelische Trinitatis-Gemeinde Buer hofft auf Ehrenamtliche, die Demenz-Kranke stundenweise betreuen. Die Ausbildung ist zertifiziert.

Buer: Interessierte gesucht für Häuslichen Entlastungsdienst

„Menschen entlasten - Menschen begleiten“: Unter diesem Motto lädt die Evangelische Trinitatis-Kirchengemeinde Buer in Zusammenarbeit mit dem Diakoniewerk und weiteren evangelischen Gemeinden Interessierte zum Startwochenende „Ausbildung Häuslicher Entlastungsdienst“ ein am Freitag/Samstag, 17./18. Januar, jeweils von 9 bis 18 Uhr. Ehrenamtliche lernen in der 50-stündigen Fortbildung, wie sie mit an Demenz erkrankten Menschen umgehen können, um die pflegenden Familienangehörigen für zwei bis drei Stunden zu entlasten.

Gesucht werden Personen, die auf demenziell veränderte Personen eingehen – im Gespräch, beim Spiel, Spazierengehen oder Einkaufen. Ausdrücklich ausgeschlossen sind pflegerische oder hauswirtschaftliche Tätigkeiten. Der Entlastungsdienst wird mit einer Aufwandsentschädigung von neun Euro pro Stunde abgerechnet.

Nach dem Auftaktwochenende sind Einzeltage für die Ausbildung eingeplant, die durch die Bezirksregierung zertifiziert und inhaltlich gegliedert ist etwa in Biographie-Arbeit, Erscheinungsbild und Sichtweise auf Demenz, praktische Übungen zu Bewegungen, Hilfestellungen, Körperkontakt. Nach der Ausbildung steht eine Koordinatorin zur Verfügung, die die Ehrenamtlichen unterstützt.

Voraussetzungen für die Zertifizierung sind die erfolgreiche Teilnahme an der 50-stündigen Fortbildung und die regelmäßige Teilnahme an den monatlichen Fortbildungsangeboten.

Anmeldungen bei Pastorin Antje Grüter (antje.grueter@kk-ekvw.de; 0209 389 19 53) oder Pastor Matthias Siebold (matthias.siebold@kk-ekvw.de; 0209 39 45 00).