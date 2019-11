Nach einer Bauzeit von nur rund einem Jahr und einer Investition von knapp einer Million Euro haben Dr. Markus und Dr. Michael Kirchmeyer ihr ambulantes Operationszentrum im Büropark Schloss Berge eröffnet.

„Wir wollen das OP-Zentrum mit seinen beiden OP-Sälen nicht nur selbst für orthopädisch-chirurgische und handchirurgische Eingriffe nutzen, sondern stellen es auch anderen ambulant operierenden Ärzten zur Verfügung“, erläutern die beiden den gut 100 Gästen im Gesundheitszentrum an der Ludwig-Erhard-Straße.

Gelsenkirchen-Buer Info und Kontakt In den vergangenen eineinhalb Jahren ist im Büropark „Schloss Berge“ das Gesundheitszentrum Schloss Berge entstanden. In dem Gebäude sind auch die Räume des OP-Zentrums untergebracht. Die Fachrichtungen sind Orthopädie/Gelenkchirurgie, Handchirurgie, Fußchirurgie, allgemeine Chirurgie, Unfallchirurgie, Plastische und Ästhetische Chirurgie, Gynäkologie, Urologie, HNO, Mund-, Kiefer- Gesichtschirurgie, Augenheilkunde. Kontakt: Dr. med. Markus Kirchmeyer & Dr. med. Michael Kirchmeyer, Ludwig-Erhard-Straße 10, 0209 777 043, http://www.opz-ge.de, info@opz-ge.de.

In den beiden voll eingerichteten OP-Sälen wollen die Brüder jeweils einen bis eineinhalb Tage operieren, täglich sind 20 bis 25 Eingriffe möglich. Für Januar hat sich bereits der erste „Gast“-Operateur angekündigt. Der Aufwand ist enorm, allein zur peniblen Einhaltung der Hygiene-Vorschriften des streng von der Praxis getrennten OP-Bereichs. So sind die Bodenbeläge an allen Kanten als Hohlkehle hochgebogen, um Fugen zu vermeiden. Es gibt ein ausgeklügeltes Lüftungssystem, drei Stunden können unter Notstrom Operationen fortgesetzt werden, 1,2 Tonnen wiegt der Batterie-Block, der 5000 Watt abgeben kann.

Viele Operationen erlauben keine Wartezeit

Ursprünglich praktizierten die Brüder in den Praxen der Eltern in Erle. „Wir haben den Bedarf für ein ambulantes OP-Zentrum in unserer Stadt gesehen und der Büropark Schloss Berge ist von seiner verkehrsgünstigen Lage her optimal für uns“, erläutern sie. Es wurde für die Chirurgen allerdings auch schlicht schon einmal logistisch eng, in Krankenhäusern Operationen vorzunehmen, und viele der Eingriffe erlauben keine Wartezeit. Es reifte der Gedanke: „Dann machen wir’s richtig.“ Und im Wissen um die knappen Kapazitäten dazu die Idee, Operationszeiten an andere Ärzte abzugeben, zu vermieten.

„Willkommen sind Ärzte aller Fachrichtungen. Sie können orthopädische Eingriffe und Arthroskopien vornehmen, Krampfadern entfernen, aber auch urologische, gynäkologische oder augenärztliche Operationen anbieten“, schildern sie. Markus Kirchmeyer ist Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie und Durchgangsarzt, Michael Kirchmeyer Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie, Handchirurgie und Sportmedizin, beide fühlen sich als eher bodenständig-konservativ ausgerichtet.

Medizinische Betreuung auf Krankenhaus-Niveau

Der erste Interessent, der hier nur Bauchstraffungen durchführen wollte, wurde wieder weggeschickt, dafür sei Gelsenkirchen nicht der richtige Ort.

Markus Kirchmeyer demonstriert die Möglichkeiten in den beiden OP-Sälen im Gesundheitszentrums. Foto: Heinrich Jung / FFS

Dank des Fortschritts in der Medizin-Technik gehöre ambulanten Operationen die Zukunft: „Der Patient profitiert dabei neben der medizinischen Betreuung auf Krankenhaus-Niveau durch Narkose- und OP-Team von der Möglichkeit, schon wenige Stunden nach der Operation nach Hause zurückkehren zu können“, schickt Markus Kirchmeyer vorweg.

Kurze Wege für ambulante Eingriffe

„Im Gegensatz zum Krankenhaus kann die gesamte Behandlung und die Operation aus einer Hand erfolgen“. Und Michael Kirchmeyer ergänzt: „Für einen ambulanten Eingriff muss man hier nicht mehrere Stationen aufsuchen müssen, vom Empfang zum Vorgespräch und dann zum OP laufen.

Langfristig sollen hier etwa 15 OP-Fachkräfte arbeiten.