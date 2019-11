Adventskalender mit Gelsenkirchen hinter jedem Türchen

Gelsenkirchen. Wimmelbild und Glückslose: Auch in diesem Jahr gibt es in Gelsenkirchen einige Adventskalender mit lokalem Bezug. Eine Übersicht.

Keine acht Wochen vergehen mehr, dann ist Weihnachten. Höchste Zeit also, sich auf das Fest der Liebe einzustimmen. Zum Weihnachts-Countdown nicht fehlen darf natürlich der Adventskalender – egal, ob mit einer süßen Versuchung hinter jedem der 24 Türchen, einem Glückslos oder selbst gebastelt mit persönlichen Präsenten. In Gelsenkirchen gibt es in diesem Jahr wieder einige besondere Exemplare mit Lokalbezug. Eine Übersicht.

Glückslose helfen Krebskranken

Der Förderverein für Krebsberatung weckt die Vorfreude auf den Advent mit der Chance auf Gewinne. Hinter jedem Türchen des Kalenders verbirgt sich ein Gewinnlos mit einem Sachpreis und Herzen aus Schokolade. Mit etwas Glück gibt es am Ende eine Tagesfahrt an die Mosel oder die holländische Nordseeküste zu gewinnen. Sämtliche Preise wurden von Sponsoren gespendet.

Der Adventskalender des Fördervereins für Krebsberatung kommt mit Losen daher. Foto: Förderverein

Wer einen der stark limitierten Adventskalender haben möchte, kann den ab Mittwoch, 6. November, zum Preis von 24 Euro kaufen. Der Erlös aus dem Verkauf kommt vollständig der Krebsberatung zugute. Die Kalender können im Wesselhaus an der Husemannstraße 71 abgeholt, telefonisch unter 0209 155 595 35 oder per Mail an bestellt werden. Weitere Informationen zum Kalender und dem Ablauf des Gewinnspiels gibt es unter www.foerderverein-krebsberatung.de.

Nostalgische Stadtansichten

Daniel Schmidt, Leiter des Instituts für Stadtgeschichte, und Sandra Falkenauer von der Stadtmarketing Gesellschaft stellen den nostalgischen Kalender vor. Foto: Gerd Kämper / gkfoto

Bereits im Handel ist der erste nostalgische Kalender der Stadtmarketing Gesellschaft. Wie wohl der Berger See, der Neumarkt und die Galopprennbahn in den 1950er-Jahren aussahen? Und welche Erinnerungen kommen beim Foto des Parkstadions aus dem Jahre 1973 auf? Die Fragen beantwortet der Kalender, der für 5,99 Euro in limitierter Auflage an der Stadt- und Touristinfo im Hans-Sachs-Haus und im Buchhandel verkauft wird. Die Fotos stammen aus dem Bildarchiv des Instituts für Stadtgeschichte.

Lebendiger Adventskalender in Beckhausen

Viele Gemeindemitglieder sangen im vergangenen Jahr am Bahnwärterhäuschen nach der Türchenöffnung des lebendigen Adventskalenders gemeinsam ein Weihnachtslied. Foto: Sabrina Didschuneit / WAZ

Einen Kalender der etwas anderen Art gibt es auch in diesem Jahr wieder in Beckhausen. Die Pfarrei St. Hippolytus lädt zum sechsten Mal zum lebendigen Adventskalender unter dem Motto „Wir folgen einem Stern“. Ab dem 1. Dezember findet dazu jeden Abend um 18 Uhr ein kleiner Abendimpuls an einem anderen Ort in Beckhausen und Sutum statt. Der dauert nicht länger als zehn bis 15 Minuten und soll die Menschen aus dem Stadtteil zusammenbringen und auf die Weihnachtszeit einstimmen. Als bleibendes, sichtbares Zeichen entsteht zusätzlich an jedem Ort ein „Adventsfenster“. An den Freitagen lädt die Gemeinde immer um 17 Uhr zu den Adventsfenstern nach Horst ein.

Wer sich an dem Kalender beteiligen möchte, kann sich bei Bernhard Heckmann 0209 581681 melden oder sich bei den Vorabendmessen am Wochenende in St. Clemens und Liebfrauen in die Liste eintragen. In der Gestaltung ist jeder frei.

Gutscheine für den guten Zweck

Mit einem weihnachtlichen Motiv kommt auch der Rotary-Kalender daher. Foto: WAZ

Spannung statt Süßkram verbirgt sich hinter den Türchen des Kalenders der Rotarier Gelsenkirchen-Schloss-Horst. Wer einen aus der mittlerweile 15. Auflage kauft, kann nicht nur einen von über 500 Preisen im Gesamtwert von mehr als 15.000 Euro gewinnen. Mit dem Verkaufserlös werden zudem der Verein Arzt Mobil und der Kinderschutzbund unterstützt. 76 Unternehmen beteiligen sich mit Gutscheinen an dem Projekt. Die Kalender sind für fünf Euro im Handel erhältlich.

Ein Jahr in Gelsenkirchen in einem Bild

Der Gelsenkirchener Adventskalender verdichtet die Ereignisse eines Jahres in einem bunten Wimmelbild. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

In kreativer Aufmachung mit einem Wimmelbild, auf dem (fast) kein Gelsenkirchener Motiv und Ereignis des zurückliegendes Jahres fehlt, kommt der fünfte Gelsenkirchener Adventskalender daher. Die Stadtmarketing Gesellschaft Gelsenkirchen hat dafür erneut mit dem Künstler Jesse Krauß zusammengearbeitet, der den Weihnachtsmarkt witzig-aktuell in den Mittelpunkt seines Werks gestellt hat. Bereits seit Mitte Oktober sind die insgesamt 11.000 Exemplare in 40 Verkaufsstellen für je 3,99 Euro zu erwerben.