Centro Oberhausen: Nintendo-Fans können kostenlos spielen

Das Centro öffnet im Dezember auch am 10. Dezember seine Türen. Beim verkaufsoffenen Sonntag präsentiert Nintendo ebenfalls seine Spiele.

Oberhausen. Spielehersteller Nintendo geht auf Weihnachtstour und baut im Dezember einen Stand im Centro Oberhausen auf - aber nur für drei Tage.

Spielehersteller Nintendo besucht vier große Einkaufszentren in Deutschland

Im Dezember macht Nintendo auch Halt im Westfield Centro Oberhausen

Gaming-Fans können bekannte Spiele ausprobieren

Sie kennt (fast) jeder: Die Spiele von Nintendo. Zu den bekanntesten gehören Super Mario und Zelda. In der Weihnachtszeit hat sich der Spielegigant etwas besonderes ausgedacht: Er tourt durch die großen Einkaufszentren in Deutschland und macht Halt in Oberhausen.

Am zweiten Dezember-Wochenende baut Nintendo einen Stand im Westfield Centro Oberhausen auf. Besucherinnen und Besucher können die Nintendo Switch ausprobieren. Zur Auswahl steht unter anderem die Neuerscheinungen „Super Mario Bros. Wonder“ und „The Legend of Zelda: Tears of Kingdom“. Gespielt werden kann aber auch „Mario Kart 8 Deluxe“ und „Splatoon 3“

>>>Lesen Sie auch:Weihnachtsmarkt Centro Oberhausen: Preise, Zeiten und Parken

Nintendo-Stand auch am Sonntag geöffnet

Der Stand ist in Oberhausen ab Freitag, 10 Uhr, geöffnet. Wegen des Weihnachtsfestes hat das Einkaufszentrum länger geöffnet. Daher können Gaming-Fans am Freitag und Samstag bis 22 Uhr spielen. Außerdem findet an dem Wochenende ein verkaufsoffener Sonntag statt. Der Nintendo-Stand ist daher von 13 bis 18 Uhr aufgebaut.

Die Nintendo-Tour hält in Hamburg, Stuttgart, Oberhausen und Berlin. In Hamburg und Oberhausen gibt es noch eine Besonderheit: Zusätzlich können sich Nintendo-Switch-Fans an der Sport-Variante ausprobieren. Bis zu vier Sportbegeisterte können dabei Fußball, Bowling oder Tennis gegeneinander spielen.

Wer eine Erinnerung mitnehmen möchte, kann sich ein Selfie vor der grünen Röhre sichern.

Sie sind besonders an Nachrichten über das Centro Oberhausen interessiert? Dann erhalten Sie hier einen Überblick: Hier geht’s zu unserer Themenseite Centro Oberhausen

Restaurants, Kneipen. Cafés: Die Oberhausener Gastro-Szene hat viel zu bieten. Die wichtigsten Entwicklungen und Nachrichten bündeln wir auf einer Themenseite: Hier geht’s zur Sonderseite Gastro Oberhausen

Sie suchen das beste Restaurant im Revier? Den schönsten Biergarten? Unser Gastro-Newsletter hält Sie auf dem Laufenden und versorgt Sie mit aktuellen News aus der Gastro-Szene im Ruhrgebiet:

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Was ist los in meiner Stadt, in der Region, in der Welt? Mit dem WAZ-Newsletter verpassen Sie keine Nachrichten. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Ausgeh-Tipps und Neuigkeiten aus der Szene im Revier: Hier kostenlos für den WAZ-Gastro-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Städte