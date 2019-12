Fröndenberg. Am Mühlenberg in Fröndenberg findet regelmäßig ein Kochtreff statt. Der Treff ist zu einer Gruppe mit familiärer Atmosphäre zusammengewachsen.

Im Bürgerzentrum Fröndenberg gibt’s Gyros-Auflauf und Co.

Es ist der erste Freitag im Monat, 18 Senioren kommen gegen 10 Uhr ins Bürgerzentrum am Mühlenberg, um gemeinsam zu kochen. Zunächst sitzen nur Frauen am reichlich gedeckten Tisch. Eine Speisekarte mit den jeweiligen Rezepten, weihnachtlicher Tischschmuck und ein Schoko-Nikolaus zieren jeden Platz. Und dann kommt noch ein Nachzügler durch die Tür, der einzige Mann in der Runde: Der 84-jährige Winfried Willsch. Seit einem Jahr ist er dabei.

Der Kochtreff, geleitet von der 84-jährigen Helga Werth, findet schon seit zwei Jahren statt. Ins Leben gerufen durch die Gleichstellungs-, Familien- und Seniorenbeauftragte Birgit Mescher.

Die 90-jährige Marlyn Grebe schält die Süßkartoffeln für die Suppe. Foto: Sophie Beckmann / WP

Ausgewogene Ernährung

„Damals war die Intention, dass ältere Menschen zu wenig, oder zu ungesund essen“, erklärt Helga Werth. Und das sei auch so. Sie sagt, dass sie sich zuhause auch nicht die Mühe machen würde, es sei eine Sache des Alters. Um dem entgegenzuwirken, habe Mescher die 84-jährige Helga Werth gefragt, ob sie nicht Lust habe einen Senioren-Kochtreff zu leiten. „Da habe ich natürlich direkt ,ja’ gesagt“, erzählt die Seniorin. Der Treff sei zu einer Gruppe mit familiärer Atmosphäre zusammengewachsen. „Es ist schon eine Art Tradition geworden“, sagt eine Teilnehmerin.

Passend zur Weihnachtszeit steht ein weihnachtliches Menü beim letzten Kochtreff für dieses Jahr auf dem Programm: Als Vorspeise gibt es eine Süßkartoffelsuppe; spannend dabei ist, dass viele der Senioren gar keine Süßkartoffeln kennen. Für Helga Werth sei das überhaupt kein Problem, sie erkläre gerne, um welche Lebensmittel es sich handelt und wie diese zubereitet werden. Zur Suppe gibt es dann Hänhchen-Bruschetta. Im Anschluss folgt ein winterlicher Grünkohl-Salat mit Möhren und Orangen und als Hauptgang ein schmackhafter Gyros-Auflauf. Natürlich darf das Dessert nicht fehlen, der süße Abschluss besteht aus einem Bratapfelauflauf mit Marzipancreme und Aprikosenschnitten mit Nussstreuseln. Helga Werth hat alle Rezepte auf die Anzahl der Teilnehmer angepasst. Sie erklärt zu Beginn die Zubereitung. Dann teilen sich alle in Gruppen auf und fangen an zu kochen.

Schälen, schnibbeln und braten

Jeder wird miteinbezogen. Die 90-jährige Marlyn Grebe schält fleißig die Süßkartoffeln. Zwei weitere Damen bereiten den Bratapfelauflauf vor und die Gruppe rund um Winfried Willsch macht sich an den Gyros-Auflauf. „Wir kochen immer zusammen, die Damen erklären mir, was ich zu tun habe“, sagt der 84-Jährige. Zunächst geht es ans Kartoffel schälen. „Die schwere Arbeit muss natürlich immer ich machen“, sagt Willsch und lacht.

Er habe damals an einem Kochkurs teilgenommen und dadurch seine Begeisterung fürs Kochen entdeckt. „Eigentlich kann ich gar nicht kochen, aber ich lerne es gerne.“ Und genau darum gehe es, das betont auch Helga Werth. Es sei vor allem wichtig, dass die Senioren in Gesellschaft sind, sich ausgewogen und gesund ernähren, neue Kontakte knüpfen und einfach mal etwas unternehmen.

Alle Teilnehmer sind fleißig, sie zupfen, schälen, schneiden und braten – es riecht schon nach frischer Suppe und leckerem Auflauf. Der Duft vom Bratapfelauflauf verleiht dem gemeinsamen Kochen die weihnachtliche Note. Nachdem die Senioren zwei Stunden am Herd stehen, essen sie dann alle zusammen.

Eine Runde Gymnastik

Doch nur weil das Essen vorbei ist, ist der Tag keinesfalls zu Ende. Sportlehrerin Christel Michels gibt nach dem Gaumenschmaus noch eine Gymnastikstunde, natürlich nur für die, die Lust haben. Michels ist auch seit Beginn an dabei, so wie fast jeder der Teilnehmer.

Einen Kochtreff im Bürgerzentrum am Mühlenberg gibt es zweimal im Monat. Am ersten und dritten Freitag. Der erste Termin wird von Helga Werth geleitet und der zweite von Ingrid Werner. Das nächste Treffen mit Helga Werth steht schon fest: Am 6. Februar werden wieder die Kochlöffel geschwungen. Das ganze Projekt ist so erfolgreich, dass Werth und Werner gemeinsam mit zwei jüngeren Frauen sogar ein Kochbuch geschrieben haben: „Fröndenberger Topfgeschichten“

