Gemeindehaus Dellwig soll am 14. Dezember eingeweiht werden

Dellwig. Der GemeindehausNeubau Dellwig ist fast fertig, Einweihung soll am 14. Dezember sein. Mittlerweile gibt es konkrete Pläne für den Außenbereich.

Die evangelische Kirchengemeinde Dellwig freut sich auf den Advent. Dann kann sie – nach aktuellem Stand im Zeit- und Kostenrahmen geblieben – ihr neues Versammlungshaus direkt neben der Dorfkirche in Betrieb nehmen. Der Bau ist bereits fertig, im Moment geht es um die inneren Werte. Für den Außenbereich gibt es mittlerweile auch konkrete Pläne, für die der Leader--Topf noch einmal angezapft werden soll.

Ende August konnte das Richtfest gefeiert werden, nachdem im Februar das alte Fachwerkhaus an dieser Stelle abgerissen und im Mai Grundsteinlegung für das Gemeindehaus direkt neben der Dellwiger Dorfkirche gefeiert wurde.

Pfarrer Jochen Müller erinnert sich, dass die Arbeiten zu seiner positiven Überraschung ziemlich schnell voran kamen. „So war das Richtfest gleich ein Dichtfest“, erinnert er sich freudig daran, dass zu diesem Zeitpunkt auch schon die Fenster fest eingebaut wurden. Im Moment geht es im Neubau um die inneren Werte: Verschiedene Probeanstriche werden die endgültige Auswahl der farblichen Gestaltung ermöglichen.

Raum bietet Platz für 60 Personen

Dann kommt die Ausstattung für den großen Versammlungsraum. Die Grundfläche des Gebäudes beträgt etwa 200 Quadratmeter, ungefähr 60 Personen sollen hier bei Veranstaltungen jeglicher Art Platz finden. Derzeit sind also noch die Handwerker fleißig in dem Neubau. „Uns ist zugesagt, dass alles rechtzeitig fertig ist“, sagt Pfarrer Müller. Denn als Datum für die Einweihung hat die Gemeinde einen besonderen Tag gewählt. Den 14. Dezember, Samstag vor dem dritten Advent, wenn rund um die Dorfkirche auch der traditionelle Weihnachtsmarkt der Gemeinde und der Dorfgemeinschaft stattfindet. Das soll der stimmungsvolle Rahmen sein.

Das neue Versammlungshaus liegt direkt neben der Dellwiger Dorfkirche. Foto: Alexander Lück

Spannung ist dann auch angesagt: denn erst mit der Eröffnung wird auch der Name des neuen Versammlungsraumes der evangelischen Kirchengemeinde Dellwig verraten. Nach einem öffentlichen Aufruf kamen, so erzählt Müller, erstaunlich viele Namensvorschläge zusammen. Abschließend darüber entscheiden wird in Kürze das Presbyterium bei einem Klausurwochenende (welches natürlich auch noch andere Themen rund um die zukünftige Entwicklung der Gemeinde auf der Tagesordnung stehen hat).

Abschied von altem Gemeindehaus

Das alte Gemeindehaus am Strickherdicker Weg wird am 7. Dezember, dem Samstag vor dem zweiten Advent und damit eine Woche vor Eröffnung des Neubaus, mit einem letzten großen Fest von Frauenhilfe, Männerkreis oder der Gemeindejugend rund um den Advent außer Betrieb genommen.

Menden Gemeindebüro bleibt Erste Pläne sahen vor, das Dellwiger Gemeindebüro – aktuell noch im alten Gemeindehaus untergebracht – mit Einweihung des Neubaus nach Billmerich zu verlagen, wo man geeignete Räume hat. Nun aber bleibt dieses doch in Dellwig vor Ort und für die Gläubigen hier besser erreichbar. Dafür wurde im neuen Gemeindehaus ein Lagerraum deutlich verkleinert, weil für diesen Zweck wiederum mehr Platz durch ein Außenlager am Haus geschaffen werden konnte.

Dieses Haus, das nur gut 50 Jahre alt ist, nun aufzugeben, „das ist auch schmerzvolle für viele Leute“, weiß Jochen Müller. Letztlich sei es aber alternativ los gewesen: zu groß für eine kleine werdende Gemeinde (die Grundfläche ist circa dreimal so groß wie der Neubau), zudem wären deutlich größere Investitionen nötig gewesen. Es besteht weiter der Plan, das Gebäude abzureißen und das Gelände in Erbpacht zu vermarkten. Hier kann Jochen Müller aber noch nichts Neues verkünden.

Pläne für den Außenbereich

Da das neue Gemeindehaus Stand jetzt im Zeitplan liegt, können alle Gruppen und Mieter nahtlos umziehen. Mit nur einem großen Versammlungsraum ist eine Doppelbelegung dann nicht mehr möglich. „Die gibt es aber auch jetzt so gut wie gar nicht“, weiß der Seelsorger. Der genaue Belegungsplan ist dann noch auszuarbeiten. Im vorgesehenen Rahmen von ungefähr 650.000 Euro bleiben nach aktuellem Stand auch die Kosten. „Ohne Leader wäre das nicht möglich gewesen“, sagt Jochen Müller. Dieser Fördertopf gibt über 200.000 Euro dazu. Und er soll noch einmal angezapft werden. Für das Projekt Außengelände nämlich. Hier hat sich noch nichts getan.

Auch der Zugang zum Neubau wird im Advent noch provisorischer Art sein. „Das könnte aber ein richtiger Dorfplatz werden“, hofft Pfarrer Müller. Ideen gibt es genug: Spielgeräte wie ein großes Outdoor-Schach, eine Boulebahn, Wackeltiere für die Kleinen etc. Auf jeden Fall generationenübergreifend ansprechend. Und damit potenziell Leader-förderfähig.