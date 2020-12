Fröndenberger Wirt rechnet mit Verlängerung des Lockdowns

Fröndenberg Trotz beliebter Weihnachts- und Silvestermenüs bleibt die große Kundschaft in Fröndenberg eher aus. Wirt rechnet mit längerem Lockdown.

Jadranko Nadarević vom Fröndenberger Restaurant Zur Schönen Aussicht hat ähnlich wie viele andere Wirte auch ein besonderes Angebot zu Weihnachten und Silvester. Denn trotz des bundesweiten Lockdowns und der bereits seit November geschlossenen Gastronomie möchten seine Ehefrau und er selbst für ihre Kunden da sein. "Am ersten Weihnachtsfeiertag war es okay, also ganz gut", sagt der Gastwirt auf Nachfrage der Westfalenpost. Doch er gibt sich verhalten. Der wirklich große Umsatz blieb auch über Weihnachten aus. "Das kann man natürlich nicht mit dem normalen Betrieb vergleichen, das ist viel, viel weniger."

Auch zum bevorstehenden Jahreswechsel gibt es etwas Besonderes auf der Speisekarte des Fröndenberger Restaurants. "Wir bieten kleine Schnitzel, Wildschweinbraten, eine Steakplatte oder Steakteller an", erklärt Jadranko Nadarevic. Mit einer Öffnung am 11. Januar rechnet der Wirt nicht. "Natürlich wäre das schön, aber ich habe da von Anfang an nicht dran geglaubt." Der Fröndenberger vermutet, dass der Lockdown noch einmal verlängert wird und stellt sich bereits jetzt darauf ein. Ändern wird sich aber auch dann nicht viel. "Wir werden alles wie gehabt machen."

