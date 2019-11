Fröndenberger randaliert betrunken vor dem Rathaus

Ein 22-Jähriger aus Fröndenberg wurde von den Polizisten in Gewahrsam genommen, nachdem er aggressiv und betrunken vor dem Rathaus randalierte.

Fröndenberg. Ein aggressiver 22-Jähriger aus Fröndenberg randalierte betrunken vor dem Rathaus. Bei der Durchsuchung fanden die Polizisten Betäubungsmittel.

Er hat eine lange Nacht hinter sich: Erst fröhnte ein 22-Jähriger ausgelassen dem Alkohol, dann randalierte er zunehmend aggressiv in der Graf-Adolf-Straße und widersetzte sich dem Platzverweis der gerufenen Polizeibeamten.

Gegen 18 Uhr am Montagabend trat der Fröndenberger wiederholt vor die Eingangstür des Rathauses in der Graf-Adolfstraße. Anschließend zog er weiter und randalierte auch in einem nahen Kiosk. Dem Besitzer gegenüber verhielt sich der Betrunkene zunehmend aggressiv.

Platzverweis ignoriert

Die eintreffenden Einsatzkräfte erteilten dem Betrunkenen einen Platzverweis. Dem folgte der Fröndenberger jedoch trotz mehrfacher Aufforderung nicht, weshalb ihn die Beamten in Polizeigewahrsam nahmen und auf die Dienstelle nach Unna brachten, wo er den Rest des Abends verbringen durfte.

Bei der Durchsuchung des polizeibekannten 22-Jährigen fanden die Beamten Betäubungsmittel. Nun erwartet den Randalierer ein weiteres Strafverfahren.