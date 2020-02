Fröndenberg: Nach Einbrüchen fallen Polizei Verdächtige auf

Fröndenberg. Der Polizei in Fröndenberg fielen bei einer Nahbereichsfahndung nach Einbrüchen zwei verdächtige Männer auf. Sie werden jetzt gesucht.

Wie bereits am Mittwoch berichtet, hat es am Dienstag zwei Wohnungseinbrüche in den Straßen Hohenheide und Rehwinkel in Fröndenberg gegeben.

Im Rahmen einer Nahbereichsfahndung durch die Polizei fielen einer Streifenwagenbesatzung gegen 20.30 Uhr im Kreuzungsbereich Querweg/Auf dem Krittenschlag/Hohenheide zwei verdächtige Personen auf, die sofort flüchteten, als sie die Beamten erblickten.

Schlank und zwischen 20 und 30 Jahre alt

Die beiden Männer werden wie folgt beschrieben:

beide westeuropäisch, zwischen 20 und 30 Jahre alt und 1,70 bis 1,80 Meter groß und schlank. Beschreibung des ersten Mannes: dürre Gesichtsform, Oberlippenbart, Bart, schwarze Cap, schwarze Weste, hellgrauer Pullover, hellgraue Jogginghose. Beschreibung des zweiten Mannes: schlaksiger Gang, schwarze Jacke, schwarze Jeanshose.

Die Polizei bittet Zeugen, die diese beiden Männer gesehen haben, sich an die Wache Unna unter zu wenden.