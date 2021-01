Fröndenberg: Kinderchor startet wieder mit Online-Proben

Fröndenberg Der Kinderchor Fröndenberg startet wieder mit den Proben, coronabdingt finden sie weiterhin online statt. Hauptträgerschaft wechselt.

Ab dem 9. Januar startet der Kinderchor Fröndenberg nach der Weihnachtspause wieder mit den Online-Proben. Danach geht es in etwa 14-tägigem Rhythmus weiter. In der Zeit von 10.30 Uhr bis etwa 11 Uhr lädt Ramona Timmermann über einen verschickten Link Kinder zwischen etwa vier und elf Jahren mit viel Spaß, Freude an der Musik und Bewegung zum gemeinsamen Singen ein.

Auch wenn Auftritte vor Publikum und Singen in Gemeinschaft aufgrund der momentanen Situation noch in weiter Ferne sind, bieten die Proben doch eine willkommene Abwechslung für die Kinder und ermöglichen das gemeinsame Singen, das sonst momentan nicht möglich ist. Ziel wird auch neben ganz unterschiedlichen Liedern wieder die Erarbeitung eines kleines Musicals sein.

Kinderchor: Trägerschaft geht in die Hände der Musikschule über

Im Januar 2007 startete der Kinderchor als „Gemeinschaftsprojekt“ von Musikschule und evangelischer Kirchengemeinde Fröndenberg und Bausenhagen. Über viele Jahre, etliche Auftritte und zahlreiche Musicalaufführungen mauserte sich das anfängliche „Projekt“ zu einer festen Kooperation unter der Hauptträgerschaft der Kirchengemeinde. Im 14. Jahr geht diese Hauptträgerschaft nun in die Hände der Musikschule über, die Kirchengemeinde ist aber auch weiterhin mit im Boot. Als Konstante bleibt die Leitung Ramona Timmermann, die – unterbrochen von zwei Elternzeiten - den Kinderchor seit der Gründung leitet. Sie freut sich über die jahrelange gute Zusammenarbeit und Unterstützung durch die Träger. Für die Familien wird sich dieser Wechsel kaum spürbar vollziehen, teilen die Verantwortlichen mit.

Anmeldung zunächst bis Ostern

Die Anmeldung erfolgt nach der ersten Probe zunächst bis Ostern, dabei wird eine Gebühr von drei Euro pro Kind/ pro Monat erhoben. Weitere Probentermine sind am: 9. Januar, 23. Januar, 6. Februar, 27. Februar, 6. März, 20. März.

Weitere Informationen und Kontakt: Ramona Timmermann, 0175 / 87 89 638, Ramona.Kuehn@web.de,

oder Lia Kuschel, Leitung der Musikschule, 02373 / 71794.

