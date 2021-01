Fröndenberg: Impfstart im Schmallenbach-Haus steht bevor

Fröndenberg Die Corona-Pandemie hat zahlreiche Todesopfer im Schmallenbach-Haus in Fröndenberg gefordert. Mit der Impfung ist ein Ende des Leids in Sicht.

Im Schmallenbach-Haus in Fröndenberg bereitet Geschäftsführer Heinz Fleck Mitarbeiter wie Bewohner auf einen baldigen Impfstart vor. Läuft alles glatt, könnte es in rund eineinhalb Wochen endlich los gehen.

Nach fast einem Jahr, in dem die Corona-Pandemie das Schmallenbach-Haus geplagt hat, ist nun sprichwörtlich Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Denn in der Senioreneinrichtung bereiten sich die Verantwortlichen nun auf den Impfstart vor. rund 400 Mitarbeiter angeschrieben und ihnen Infomaterial und ein Anamnesebogen zugeschickt worden. Derzeit arbeite man die ersten Rückläufer ab, wie Heinz Fleck auf WP-Anfrage erklärt.

Corona-Impfung: Gespräche mit Bewohnern und Pflegern

In der kommenden Woche sollen dann Gespräche mit den Mitarbeitern und Bewohnern geführt werden, die sich noch nicht gemeldet haben. Denn: Auch Heinz Fleck weiß, dass Pflegekräfte gerne anderen den Vortritt in solchen Situationen lassen. Sollten dennoch Zweifel an der Impfung aufkommen, so seien auch Vortragsreihen und Aufklärungsgespräche mit dem Betriebsarzt vorstellbar. "So könnten auch die Fragen der Unentschlossenen beantwortet werden", sagt der Geschäftsführer. Beim derzeitigen Stand hält sich die Zahl der Unentschlossenen jedoch in Grenzen.

Läuft alles reibungslos, sollen anschließend die entsprechenden Impfdosen über die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) bestellt werden. "Wir hoffen natürlich, dass wir dann die ganze Schmalli-Familie impfen können", sagt Heinz Fleck, der das Ganze optimistisch angehen will. "Ich hoffe, wir erreichen eine Quote von 80 Prozent, das wäre hervorragend." Für den reibungslosen Ablauf stehen derzeit vier Hausärzte bereit.

Neuaufnahmen schnell nachimpfen

Bis zum Impfstart müssen jedoch noch einige logistische Dinge geklärt werden. So erfordert eine flächendeckende Impfung im Schmallenbach-Haus auch so etwas wie ein internes Zentrum. Für diesen Fall plant der Geschäftsführer auch entsprechend mehr Personal ein. Ist das einmal eingerichtet, soll es auch schnell gehen. "Ich will das endlich hinter uns bringen, das bietet uns deutlich mehr Sicherheit", so Fleck.

Die Fluktuation im Schmallenbach-Haus hält sich derweil in Grenzen. Etwa 90 Neuaufnahmen verzeichnet die Einrichtung im Jahr. Kommen neue Bewohner nach dem ersten Impf-Durchlauf hinzu, wolle man schnellstmöglich neue Dosen nachordern.

