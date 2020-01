Fröndenberg: Hüttners Schreibwarenladen bleibt erhalten

Rund zwölf Jahre lang hat Wolfgang Hüttner seinen Kunden Stifte, Hefte und allerlei anderen nützlichen Kleinkram verkauft. Doch damit ist Schluss: Seit Januar ist der Vorsitzende des Werberings in Rente. Sein beliebter Laden „Hüttner Schule-Büro-Freizeit“ in der Winschotener Straße 12 ist trotzdem geöffnet – dank Geschäftsfrau Dagmar Neithart. Sie ist die neue Inhaberin und freut sich auf eine spannende neue Aufgabe.

„Es ist schade, wenn man so einen Laden einfach aufgibt“, sagt sie. „Also habe ich zwischen Tür und Angel beim Kaffee entschieden, ihn zu übernehmen.“ Quasi aus dem Bauch heraus. Denn eins wird beim Besuch in dem Laden direkt klar: Dagmar Neithart ist eine Macherin. Die offizielle Neueröffnung mit Luftballons, Blumen und Sektchen hat sie am Montag, 6. Januar 2020, gefeiert. „Schreibwaren und mehr“ heißt der Laden jetzt.

Der Laden liegt direkt in der Stadtmitte. Foto: Jennifer Wirth / WP

Herrenmoden direkt nebenan

Fremd ist Dagmar Neithart der Laden nicht. Immerhin waren Wolfgang Hüttner und sie schon immer Nachbarn. Denn die 49-Jährige betreibt seit rund 14 Jahren gemeinsam mit einer Geschäftspartnerin den Laden „Herrenmoden Reichenbach und Neithart“. Und zwar direkt nebenan.

Mit dem Verkauf von Waren kennt sich die Fröndenbergerin aus. Mit dem kleinen Unterschied, dass normalerweise Hosen und Hemden, statt Schreibwaren über ihre Theke gehen. An das neue Geschäftsfeld muss sich Dagmar Neithart erst noch gewöhnen und sich einarbeiten. „Heute kam schon jemand und wollte ein Schreibheft quer in 0“, sagt sie lachend. Sie habe keine Ahnung gehabt. Und auch der Kopierer hat bei ihrem ersten Einsatz allein im Laden prompt gestreikt. Aber das ist alles kein Problem. Es ist noch kein Profi vom Himmel gefallen und die Kunden sind geduldig. Immerhin, so schätzt die 49-Jährige, gibt es im Laden rund 3000 Artikel. „Das ist schon Wahnsinn, was hier drin liegt.“

„Es ist schon etwas anderes. Aber ich bleibe ja drüben im Modegeschäft“, erklärt sie. Dagmar Neithart will im Hintergrund die Fäden ziehen und hilft hier und da mal aus. Drei Mitarbeiterinnen schmeißen das Geschäft. Auf die Frauen könne sich die Inhaberin zu 100 Prozent verlassen.

Auch Deko hat sie jetzt im Angebot. Foto: Jennifer Wirth / WP

Eine der Mitarbeiterinnen, Sabine Rabeneck, ist seit Eröffnung des Ladens im Team und hilft ihr bei der Umgestaltung. Die anderen beiden Teammitglieder Sabine und Sarah Hofmann haben die vergangenen drei Monate unter der Leitung von Wolfgang Hüttner gearbeitet, um einen ersten Eindruck zu bekommen. Und auch Dagmar Neithart hat in ihren Mittagspausen immer wieder nebenan geschnuppert.

Jetzt auch mit Deko und Spielzeug

Einige Artikel hat Dagmar Neithart aussortiert. Aktuell gibt es viele Artikel zum halben Preis, da Dagmar Neithart das Sortiment leicht verändert.

Natürlich werde es auch weiterhin Schreibwaren und Bürobedarf geben. Auch die beliebten Fan- und Geschenkartikel finden weiterhin ihren Platz.

Darüber hinaus bietet die Fröndenbergerin ab sofort auch Dekoartikel an. Spielzeug soll folgen.„Ich möchte, dass jedermann hier etwas findet.“