Fröndenberg: Frischer Wind beim Theater ohne Rahmen

Zum silbernen Jubiläum ein neues Gesicht auf dem Regiestuhl. Das Theater ohne Rahmen wird 25 Jahre alt und holt dafür mit der Fröndenbergerin Kirsten Ulrich-Klostermann eine Regisseurin mit langjähriger Erfahrung auf den verschiedensten Bühnen und mit ungewöhnlichen Projekten. Auf der Bühne herrscht derweil das totale Chaos.

Die Geschichte

Selbstverständlich nur im Stück, denn ziemlich genau zwei Wochen vor der Premiere (am 7. März) gehen die Proben natürlich so langsam in die Endphase. „Der nackte Wahnsinn“ wird in diesem Jahr an acht Terminen (siehe Infobox) zur Aufführung gebracht. Und so ein bisschen möchte das Theater ohne Rahmen (ToR) den Namen dieses Stückes auch programmatisch für die eigene Geschichte verstanden wissen. Vor genau 25 Jahren gründete sich die Truppe. Und dass man ein Vierteljahrhundert später – nach den ersten Auftritten in der Gemeinschaftsgrundschule – Jahr für Jahr gut 2500 Besucher in die Aula der Gesamtschule lockt, hätte damals wohl kaum jemand gedacht. Es ist die größte Kulturveranstaltung der Stadt.

Das neue Stück

„Der nackte Wahnsinn“, eine Komödie von Michael Frayn, ist ein durchaus bekanntes Stück. Und es ist Theater über Theater. Ein Schauspielensemble führt das Werk „Nackte Tatsachen“ auf: So richtig einleuchtend ist dessen Inhalt nicht, wahrscheinlich mit Absicht. Ein reicher Scheich kommt dabei ebenso vor wie ein Ehepaar, das vor der Steuer flüchtet. In der Generalprobe in der Nacht vor der Premiere ist alles aber noch nicht wirklich aufführungsreif. Befindlichkeiten und labiles Verhalten, aber auch die Neigung zu alkoholischen Getränken bei einer Darstellerin stehen, neben vielen anderen Schwierigkeiten, einer erfolgreichen Probe im Wege.

Im zweiten Akt verfolgt der Zuschauer die Aufführung von „Nackte Tatsachen“ aus dem Bereich hinter der Bühne, wo es auch turbulent zugeht.

Im dritten Akt ist die Tournee fast zu Ende und sowohl das gespielte Theaterstück wie auch das Ensemble selbst zerfällt in seine Einzelteile. Mehr soll natürlich noch nicht verraten werden. „Das ist einerseits lustig, aber auch absurd und tragisch. Einfach eine Farce“, beschreibt Kirsten Ulrich-Klostermann das diesjährige ToR-Werk. Genau diese Mischung habe „Der nackte Wahnsinn“ zu einem Welterfolg gemacht.

Die Regisseurin

Vor einigen Jahren hat Ulrich-Klostermann das Stück auch schon am Scaramouche in Menden inszeniert. In diesem Jahr sitzt die Fröndenbergerin zum ersten Mal bei ToR auf dem Regiesessel.

Bislang wurde diese Stelle im Ensemble immer aus den eigenen Reihen besetzt, beginnend 1995 mit Initiator Ulrich Grünewald bis hin zuletzt zu seiner Tochter Uta Imenkämper, die mit ihren Ideen das Theater ohne Rahmen seit 2011 –vorher als Schauspielerin – prägte. Auf eigenen Wunsch hat sie nach der letztjährigen Spielzeit aufgehört. Im Sommer vergangenen Jahres traf das Ensemble dann das erste Mal auf Kirsten Ulrich-Klostermann – alle fanden schnell einen guten Draht zueinander und zurrten die Zusammenarbeit fest. Nach den Sommerferien begann die Probenarbeit, ein durchaus ambitioniert-sportlicher Zeitplan für das umfangreiche, komplexe Stück.

Die Fröndenbergerin ist seit gut 30 Jahren als Regisseurin, Theaterpädagogin und Dramaturgin unterwegs. Sie arbeitet regelmäßig an mehreren Theatern der Umgebung, vom Ruhrgebiet bis Wuppertal, in der Lindenbrauerei Unna und unterrichtet an Hochschulen. Sie stellte spannende wie ungewöhnliche Theaterprojekte mit Geflüchteten oder Patienten einer psychiatrischen Klinik auf die Beine. „Das ist eine total engagierte und liebenswerte Truppe“, sagt sie über ihre neuen Schützlinge. „Der nackte Wahnsinn“ lag als Idee bei ToR auch schon länger im Schrank. Da Ulrich-Klostermann dieses ja bereits inszeniert hat, passte es nun besonders gut. Wobei beide Seiten um die große Herausforderung dieser Komödie (Uraufführung 1982) wissen.

Die Herausforderungen

Da ist für die Schauspieler etwa der ständige Wechsel zwischen der Rolle des Schauspielers im Stück „Nackte Tatsachen“ und der Privatperson, die an ihrer Rolle und dem schlechter werdenden Klima in der Truppe mehr und mehr verzweifelt. Und weil auf der Bühne quasi ständig jemand durch eine der vielen Türen hinaus- oder reingeht, hat man auch keine Pause. Vom Ensemble ist über mehrere Stunden höchste Konzentration und Timing gefordert – wie vielleicht noch nie in einem viertel Jahrhundert. „Da hilft auch nichts anderes. Man kann das nur üben, üben, üben“, sagt Ulrich-Klostermann über die rasanten Szenen, bei denen sie ihre Darsteller in den letzte Proben auch immer noch zu mehr Tempo anspornt. „Sie fordert uns schon ganz gut“, sagt Frank Neidert, einer der Darsteller. „Aber es macht auch wahnsinnig viel Spaß.“

Kirsten Ulrich-Klostermann weiß um die große Herausforderung dieses Stückes. Und geprobt wird dann bei dem Laienensemble ja auch oftmals im Anschluss an einen langen Arbeitstag. „Aber die schaffen das, haben natürlich auch schon jede Menge Erfahrung und vor allem richtig Lust auf das Stück.“ Wenn dann in zwei Wochen die Premiere gut ins Rollen gekommen ist, dann ist für die Regisseurin der Großteil der Arbeit getan. „Der schönste Moment ist eigentlich dann, wenn ich komplett unwichtig werde.“ Mit Blick auf das Ensemble: „Dann ist es ihr Baby.“