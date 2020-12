Fröndenberg: Feuerwerk soll erst um zehn nach Zwölf beginnen

So viel wie auf diesem Archivbild wird an der Ruhr in diesem Jahr in Fröndenberg wohl nicht geböllert werden. Können sich die Freunde von Knallern und Raketen nach Mitternacht zehn Minuten gedulden?

Fröndenberg Der Bismarckturm bleibt am Neujahrstag nun doch zu - und an alle Böller-Freunde gibt es im Coronajahr eine ganz besondere Bitte

Der Bismarckturm muss am Neujahrstag doch gesperrt bleiben, und Böller-Fans sollen sich nach Mitternacht noch zehn Minuten gedulden: Eilige Nachrichten gibt es noch unmittelbar vor dem Jahreswechsel in Fröndenberg.

Ordnungsamt Fröndenberg untersagt angekündigte Öffnung des Bismarckturms

Als Vorsitzender des Bismarckturmvereins hatte der Fröndenberger Stadtarchivar Jochen von Nathusius Besuchern die Aussicht vom Turm am Neujahrstag gönnen wollen, doch die auch in der WP angekündigte Öffnung wird es aus Gründen des Coronaschutzes jetzt doch nicht geben. Das Fröndenberger Ordnungsamt habe dies schlicht untersagt, teilt Nathusius mit und bittet im Namen des Vereins um Verständnis. Der Verein hat an Silvester entsprechende Hinweisschilder angebracht. Damit bleibt der anno 1900 in Strickherdicke eingeweihte und 2008 sanierte Bismarckturm auch am Neujahrstag verwaist.

Können sich Böllerfreunde nach Mitternacht für zehn Minuten gedulden?

Glocken statt Böller: Auf diese Kurzformel kann man die Idee einiger Fröndenbergerinnen und Fröndenberger für die bevorstehende Neujahrsnacht bringen. In einigen Fröndenberg-Gruppen in den sozialen Medien kursiert ein Aufruf für diesen ganz besonderen Jahreswechsel von 2020 auf 2021. Der Verkauf von Böllern ist bekanntlich verboten, mancher werde aber vielleicht noch Bestände aus den vergangenen Jahren in den Himmel schießen wollen, heißt es da. Und an diese Menschen richtet sich der Appell, der offenbar eine Idee der Fröndenbergerin Corinna Stura-Cura ist: Nicht nur die Raketen seien Tradition, auch das Einläuten des neuen Jahres um Mitternacht durch zahlreiche Kirchenglocken. Und auf die, so Stura-Curas Idee, sollen die Menschen in diesem Jahr doch mal ganz besonders hören. Deshalb wird der Vorschlag gemacht, dass alle, die unbedingt böllern wollen, bis zehn Minuten nach Mitternacht damit warten.

Wie immer es ausgeht: Das Ergebnis wird in Kürze zu hören sein.