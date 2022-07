Fröndenberg: Anwohner nach Rohrbruch lange ohne Wasser

Fröndenberg. Seit Mittwochabend sind Anlieger am Birkenweg und Umgebung ohne einen Tropfen Wasser. Die Ursache: ein Rohrbruch, der schwierig zu erreichen ist

Ein Wasserrohrbruch am Mühlenberg hat am späten Dienstagabend im Bereich des Birkenweges mehrere Haushalte trockengelegt. Seit dem späten Mittwochabend kommt dort aus Hähnen und Toiletten kein Wasser mehr. Für die betroffenen Anlieger eine äußerst problematische Situation – zur Versorgung steht ihnen lediglich ein Standrohr am Birkenweg zur Verfügung. Hier können sie Wasser in Eimern oder Flaschen abzapfen, um es in ihre Häuser und Wohnungen zu tragen. Noch bis zum späten Donnerstagnachmittag soll es nach Auskunft eines Sprechers der Stadtwerke Fröndenberg Wickede dauern, bis das Malheur behoben ist. Gegen 15 oder 16 Uhr sollten die Arbeiten beendet sein, die am späten Mittwochabend bei Einbruch der Dunkelheit unterbrochen worden waren.

Erschütterung durch Straßenverkehr löst den Bruch im Erdreich aus

Zur Ursache des Rohrbruchs hieß es, dass sich im Erdreich Steine ins 1,70 Meter tief liegende Rohr gedrückt haben – vermutlich durch Erschütterungen des Bodens aufgrund des Straßenverkehrs. Wegen vieler Kabel, die über dem Wasserrohr verlegt sind, sei es schwierig gewesen, an die Bruchstelle heranzukommen. Das Rohr, das in leichtem Gefälle liegt, ist nach Angaben der Stadtwerke etwa 50 Jahre alt.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Fröndenberg